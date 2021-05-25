快訊／新北757人送到北中南檢疫所　侯友宜：啟動「一人一社工」關懷

記者楊蕓／新北報導

新北市有部分輕症、無症狀確診者被送到中南部檢疫所隔離，新北市長侯友宜25日召開記者會表示，只要從新北送到其他縣市檢疫所的市民，就是他的責任，啟動「一人一社工」關懷，每天關懷了解市民需求，安定情緒，此外，解除隔離後，派專車送回新北。

▲新北集中檢疫一人一社工關懷。（圖／新北市政府提供）

新北副市長劉和然說明，新北截至5/24共有757個患者，已配合中央統一調度送到北中南9個集中檢疫所，因應確診人數，新北市也持續擴充集中檢疫所，目前總共有1062間，中央作統一調度安排。

侯友宜表示，只要從新北送到其他縣市檢疫所的市民，就是他的責任，啟動「一人一社工」關懷，每天關懷了解市民需求，安定情緒，此外，解除隔離後，派專車送回新北。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心25日公布新增本土確診案例281例、境外移入2例，另有261例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增154例，校正回歸的則有89例。侯友宜表示，目前各大醫院已收治528名病患，其中有77人重症，重症比例佔15%，比例相當高。

另外，侯友宜也宣布，新北除了目前的板橋、中和、新莊、三重啟動強化三級警戒，「從明天開始再增加永和、新店兩個區域，連續三天啟動強化三級警戒。