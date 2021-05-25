桃園區公所高階主管快篩陽+2員工確診　289人3天內完成PCR檢測

▲桃園市長鄭文燦25日在防疫記者會上表示，有關桃園區公所傳出主管與2名同仁確診，區公所289名員工將在3天內完成PCR檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日在防疫記者會上表示，針對外界關心桃園區公所1名高階主管快篩出現陽性，2名同仁確診，除主管因戶籍在新北市，正等新北市PCR通報外，其餘2人則是檔案室同仁，平常都未臨櫃服務也未接觸洽公民眾；區公所共289名同仁這3天都採居家辦公，並在3天內分批完成PCR檢測，民眾若有公務可多利用線上申辦，市府會進行高規格防疫措施。

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▲桃園區公所2員工確診，區公所今起3天採居家辦公，區公所將進行全面消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，針對桃園區公所2員工確診，區公所總共289位員工全部採檢，24日已採檢了70幾位，今天則要採檢剩餘200多人，預計3天全部完成PCR採檢，會在最短時間內確定PCR檢測結果。

另外，這2名確診同仁是在檔案室上班，並未接觸洽公民眾，另一位主管則戶籍在新北市，我們正等待新北市PCR檢測結果。區公所3天的時間都可以進行跨區洽公，因為大部分業務都是跨區收件，這部分並沒有問題，請民眾多利用線上申辦，目前線上申辦業務非常多，區公所同仁居家辦公一樣可以處理相關業務，如果採檢結果有新的狀況，我們會考慮做調整，目前區公所同仁居家辦公3天，市府會進行高規格防疫措施。

此外，有媒體詢問，是否有酒店相關新增個案？衛生局長王文彥說，案號4727、4910、4912這3個可能是與維納斯酒店有關，該酒店大概就增加到8人左右。另外，新聞處長詹賀舜則解釋，新增3人都是維納斯酒店，金沙酒店並無新增個案。

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