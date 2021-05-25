免稅店大斜槓！疫情衝擊櫃姐被迫包水餃發火　業者：不裁員拓生機

▲知名免稅店被爆要員工包水餃並扛銷售額，總公司表示，要另闢銷售管道，減少疫情衝擊 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新冠肺炎疫情衝擊百貨業，國內知名免稅店竟傳出半強迫的要員工「包水餃」，每人再負責2000-3000元賣水餃業績，有員工不滿地說「我是銷售員，不是來包水餃」，更有員工在臉書「靠北免稅店」指控公司要她們徒手包水餃，沾肉屑抹布隔天拿來擦地板，質疑這樣衛生嗎？

▼員工控包水餃衛生差，在臉書《靠北免稅店》貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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根據免稅店員工爆料，指稱主管要求她們一個月挪出一天，到公司的開會教室「包水餃」，還要每個人負責水餃銷售，一人扛2000到3000元業績，令她相當不滿，「我是銷售員，不是來包水餃。」

更有員工在臉書「靠北免稅店」貼文，「要大家不要戴手套徒手包，生水抹布，沾滿肉屑的藍色布還要洗好隔天用，上面的肉屑根本清不乾淨就這樣放到隔天，後來還說不是用在水餃桌要拿去擦地板」更誇張的是，包水餃的地點環境溫度高，水餃皮軟爛，肉餡都出水出現味道，衛生條件極差。

▲知名免稅店要求員工包水餃，還要負責3000元業績銷售 。（圖／記者陳以昇翻攝）

免稅店總公司表示，因為疫情衝擊造成公司莫大損失，但為了不裁員，才想辦法另拓出路，近月來，水餃網購訂單爆量，餐飲同仁無法負荷，才會「徵求」其他銷售同仁意願，並非強迫他們來「包水餃」。

另外針對每個人要背負2000-3000元賣水餃業績，「這部分我們並沒有硬性規定，但銷售人員本來就有業績獎金，我們是鼓勵他們而非要造成壓力。對於包水餃環境部分，都有謹守衛生，每個人都會發放手套，即便不戴手套，也會要求做好手部消毒清潔後才能包水餃，絕不會罔顧消費者健康。」



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