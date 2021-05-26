快訊／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7、牛排館

▲台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖召開記者會，公布台南市26日確診2個案例及疫調足跡，相關足跡場所已經清消完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情流行指揮中心公告，26日全國新增302例本土個案，台南新增2例，案5644與案5645，1男1女都是與親友接觸而感染，台南市已完成疫調足跡，相關場所並完成清潔消毒，接觸人員已匡列完成。

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台南市衛生局長許以霖指出，案5644為20多歲男性，是非台南市個案5463及案5465之家庭接觸者，5月20日因發燒及喉嚨癢、流鼻水、鼻塞等症狀，曾前往診所就醫，5月24日因得知家人確診，到醫院進行採檢，5月25日確診，接觸者已匡列68人，相關涉足地點都已清消完成。

案5645為40多歲女性，曾與板橋親友有接觸，5月22日因忽冷忽熱、輕微腹瀉、疲倦、嗜睡、咳嗽、發燒，5月24日因症狀未緩解，至醫院進行採檢，5月25日確診，接觸者匡列12人，相關涉足地點都已清消完成。

黃偉哲市長指出，請民眾在疫情期間避免到其他縣市去，避免人的流動，從外縣市回到台南，請自主健康管理，並請台南的家人多關心注意，如發現有症狀，請馬上與衛生局聯繫。

黃偉哲市長強調，若民眾與公布個案足跡時間、日期、地點三者皆有所重疊，同時與公布個案未保持安全社交距離，或未戴口罩，且在該地停留長達15分鐘以上，符合以上條件的市民朋友，請儘快撥打台南防疫專線：‪06-2880180‬（要幫幫，鄰醫幫您），若您不是高風險族群，您可以進行自我健康監測，將醫療量能留給需要的人。

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