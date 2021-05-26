台大宣布取消舉辦畢業典禮！ 6／5改預錄官網播放





▲台大今年取消舉辦畢業典禮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前宣布，為持續落實防疫工作，要求「請各高級中等以下學校、幼兒園畢業典禮配合停辦。」台大今（26日）宣布，本校取消原定6月5日的畢業典禮，改於6月26日在官網上首播預錄好的影片內容。至於小畢典的部分，將由各學院系依照現行CDC的防疫規範，採線上方式進行。經台大說明，這次確實是近年首度取消實體的畢業典禮，就連SARS與去年也只有縮小規模辦理。

台大指出，經決議校方取消原定6月5日的畢業典禮，改於6月26日在官網上首播預錄好的影片內容。詳細的影片規劃學務處還在進行中，會再另行公告於臺大官網。另今年畢典的致詞貴賓要6月26日當天才會對外揭曉。校方已經寄出公開信告知所有師生。至於小畢典的部分，台大表示，由各學院系依照現行CDC的防疫規範，採線上方式進行。

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台大109學年度全校畢業典禮公告

各位師長及應屆畢業生大家好：

109學年度全校畢業典禮原訂於6月5日（星期六）上午在綜合體育館舉行。因應新型冠狀病毒肺炎疫情提升至三級警戒，6月5日的全校畢業典禮取消，改採事先錄製影片的方式，於6月26日（星期六）在網路上播放。影片播放相關資訊，將另於臺大首頁及活動中心畢業典禮專區公告。

在此，衷心祝福全體畢業生鵬程萬里，期盼全體畢業生發揮「實踐永續、驅動未來」的精神，迎向改變，堅定前行。

學生事務處 學生活動中心管理組 謹啟