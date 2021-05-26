臉書po「東大門夜市拆光夷為平地」！花蓮民眾遭警截圖法辦

▲▼花蓮民眾在臉書社群散播「東大門夜市遭拆光夷為平地」之不實訊息，遭警方移送偵辦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國已進入三級警戒防疫，相關各類假訊息也隨之出現，造成人心惶惶，影響民眾日常生活甚鉅。花蓮玉里分局日前執行網路巡邏，發現有民眾涉嫌在花蓮南區最大臉書社群「我愛玉里」中傳播東大門夜市遭拆光夷為平地之訊息為不實訊息，影響公共安寧甚鉅，玉里分局隨即著手循線調查，移送偵辦。

夜市為台灣特有夜間生活文化，其中小吃更是獨步全球，種類多樣，是國人生活中最具代表性的飲食文化，也表現在地的人文特色，夜市可說與國人生活息息相關。防疫期間各地夜市配合政府政策早已休市，暫停營業。不料卻有民眾於南區最大社群網站「我愛玉里」散布東大門夜市拆光夷為平地，不實假訊息引發耳語瘋傳，造成民眾恐慌。

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花蓮玉里分局獲知訊息立刻查證，證實確是假訊息，滋事體大，影響群眾心理甚鉅，在分局長指示下立刻著手調查，迅速將散播假訊息民眾移送偵辦，安定民心。

分局長陳蔚文呼籲各位鄉親全力防疫，不要任意散播未經查證的不實消息，對於網路（臉書、line）流傳之訊息應多加求證辨識其真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息之傳播者、製造社會大眾非必要之恐慌；順手轉傳或貼文、貼圖，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5規定，最高可處三年以下有期徒刑或拘役或新台幣300萬元。

►腦公！你不可以賴帳喔

