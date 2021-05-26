苗栗確診6＋1　足跡曝！頭份大潤發、蜂之釀入列

▲苗栗確診再添1人，總計共7例，縣府下午3時公布確診者足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心26日再增加本土302例，331例校正回歸。其中苗栗縣新增1例（校正回歸），累計有7例確診。苗栗縣政府縣下午公布足跡；案5624居住頭份市，目前匡列接觸者31人，居家隔離3人，自主健康管理28人。

苗栗縣衛生局表示，案5624，女性42歲，自營商，近期無出國史，23日自覺不適，自行至醫院採檢新冠病毒核酸PCR，5月25日陽性確診，由衛生局安排送醫，收治本縣醫院負壓病房治療，經初步疫調研判，應為家戶感染。除19日下午1時至2時到過頭份大潤發外（全程佩戴口罩），其餘時間皆在自家未出門。

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衛生局指出，這名確診者母親住台北， 5月9日曾至個案家中，於5月24日經採檢新冠病毒核酸（PCR），5月25日陽性確診，目前入住台北防疫旅館。而案5624於5月25日下午通報確診，目前匡列接觸者31人，居家隔離3人，自主健康管理28人。

縣長徐耀昌指示衛生局及環保局已啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心放心。

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