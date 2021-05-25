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陸一線人員疫情再起屬「突破性感染」　專家建議：應加打一劑疫苗

▲▼大陸對冷鏈產品進行嚴格檢測，防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）

▲大陸專家建議對冷鏈物流等一線工作人員加強施打一劑疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期多地局部新冠肺炎疫情出現，包括深圳3天內發現4例國際貨輪作業人員感染，遼寧及安徽疫情中出現冷鏈工及多家影樓工作人員感染，再加上廣州荔灣疫情已出現2人染疫，共同特徵為染疫人員皆為第一線工作者。對此，專家建議，「口岸等一線作業人員，如果疫苗接種較早，應加打一劑以增強免疫。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸民眾接種新冠肺炎疫苗。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生提到，應在科學研究後，對口岸、港口、醫院、服務窗口等一線人員加強一劑疫苗，以增強免疫，「目前一線工作的重點人員基本在春節前完成全程接種疫苗，考慮到目前疫苗的保護期在半年左右，有必要對這部分高風險人群加強接種，加強接種的疫苗一般應為同類同款疫苗。」

據了解，深圳市鹽田港西作業區已有4名員工確診為新冠肺炎無症狀感染者，4人都曾參與國際貨輪東方溫哥華的作業。廣州也發現兩名新冠病毒感染者，首例確診病例郭某為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，郭某的丈夫則被診斷為無症狀感染者。

▲▼核酸檢驗。（圖／CFP）

▲陸專家認為施打疫苗比全員核檢成本還低。（圖／CFP）

對此，欒榮生表示，處於一線工作，該人員應當已經接種過疫苗，這屬於「突破性感染」，「疫苗本身的保護率不是百分之百，接種後有極少數感染是正常現象，即便有感染發生，疫苗仍然能起到降低發病、重症或死亡的效果。」

欒榮生強調，對於已發生聚集性疫情的地方，與其擴大篩查核酸，不如馬上進行圍繞疫情發生地的環形接種，或重點區域進行全員接種疫苗，「全員接種疫苗的成本要比核酸檢測低。」

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