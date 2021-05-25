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「看到每天300多確診嚇糊塗了」　醫：大家放心！疫情都在掌握中

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日公布新增本土確診案例334例，另有256例本土個案為校正回歸上周各日。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男在臉書表示，疫情都在指揮中心的掌握之中，絕對沒有失控，大家可以放心，「現在連那些專門擁護政府的人，看到每日確診300多例也嚇到更糊塗了。」

指揮中心發言人莊人祥22日在臉書發文，貼出本土確診發病趨勢圖表示，以發病日而言，目前疫情最高峰在5月15日。沈政男24日引用該張圖指出，那張圖清楚顯示，5月15日是發病高峰，因萬華群聚事件在5月10日最嚴重，而潛伏期是5天（講5-7天的人都不夠精確），因此5月15日呈現新增高峰。

「第二天，5月11日，發生了什麼事？」沈政男說，疫情曝光，防疫措施開始介入了，萬華茶室被關閉了，二級警戒上去了，然後是雙北三級，最後是全國三級警戒，接著R0值就從5月10日的高峰一直下降了。

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼0524流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

沈政男指出，R0值下降到多少？他的計算是原本高達6.5，後來降到了二級警戒的0.2，接著又降到了三級警戒的0.1；在24日的新增案例裡，中南部仍大約是60例左右，跟23日是一樣，至於雙北也是差不多。

沈政男表示，在這些案例裡，涵蓋了5月10日以後發病的案例，因此確診案例仍是很多；至於三級警戒火力全開後的R0值，要再晚個1、2周，才能完全感受出來。

沈政男說，「總之，疫情都在我的，講錯了，都在指揮中心的掌握之中，絕對沒有失控，大家可以放心。」他提到，別的寫手若講這樣的話，「大都是只會擁護政府的糊塗X」，不然就是為了當官或賣東西；但他是專業時事評論家，不會受政治立場影響，「現在連那些專門擁護政府的人，看到每日確診300多例，也嚇到更糊塗了。」

沈政男23日也說，「看吧，疫情快要結束了」，你看指揮中心每天老神在在開記者會就知道，疫情早就控制下來了，接下來的目標就是達成社區清零啦。

▼沈政男發文。（圖／翻攝沈政男臉書）

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：疫情都在掌握中！絕無失控。（圖／翻攝沈政男臉書）

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