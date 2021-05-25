　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「擔心染疫但沒症狀又排不到篩檢」　女醫曝關鍵2週解法

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情尚未趨緩，不少民眾搶做快篩，導致檢查單位工作量大增。前立委、婦產科醫師林靜儀24日在臉書PO文呼籲，如果沒有症狀又擔心染疫，卻排不到篩檢的民眾，可以先阻絕與他人接觸2週，期間若有症狀，請隨時撥打1922。

▲▼快篩號碼牌發放完畢。（圖／記者陳煥丞攝）

▲快篩站號碼牌發放完畢的畫面。（圖／記者陳煥丞攝）

「醫檢師辛苦了。」林靜儀在臉書PO文中提到，平時謹慎而標準的檢查單位被塞爆了，最可能的結果就是讓被確診的感染者更晚被找到，並在這段時間又傳染給了別人，況且就現階段而言，需要接受篩檢的對象是有接觸史、有症狀的個案，沒有接觸史、沒有症狀的民眾，真的不要抱著「篩看看」的心態跑去醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但如果還是很擔心該怎麼辦，林靜儀認為，若是擔心被感染但沒有症狀，又排不篩檢的民眾，可以先阻絕與他人接觸2週，期間一旦出現相關症狀，請隨時撥打1922求助。

▲▼柯文哲呼籲民眾有症狀才快篩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲呼籲民眾有症狀才快篩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

而台北市長柯文哲25日一早也在臉書PO文，表明台北市23日快篩992人，陽性率為5.95％，從台北市的快篩陽性率來看，第二個波峰已經過去了，預計第三波高峰可能會出現在5月28日前後，如果峰值一次比一次低，疫情就有機會獲得控制。

至於快篩的部分，柯文哲強調，大家除了面對病毒，還有一個敵人就是「人心的恐懼」，很多人為了心安而去超買，結果家裡堆了一堆不需要的東西，因此想再次提醒大家，「快篩不是做心安的」，有症狀才來做篩檢。

塞爆了謹慎而標準的檢查單位，最可能的結果就是讓該被確診的感染者更晚被找到，而這段時間又傳染給了別人。 ✅ 有接觸史有症狀的個案儘速篩檢 ✅ 沒有接觸史沒有症狀的民眾不要跑去「篩看看」 ➡️ 擔心被感染但是沒症狀又排不到篩檢怎麼辦？ 阻絕與他人接觸二週，有症狀隨時撥1922。 醫檢師辛苦了。

林靜儀醫師發佈於 2021年5月24日 星期一

ET快訊
醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了
預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」
親綠寫手反串操弄認知戰　王定宇回應了
獨／高鐵擬再減班！每小時僅1班車　晚上九點後就沒了
昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令　父悲：不能關心病情嗎？
「看到每天300多確診嚇糊塗了」　醫：大家放心！疫情都在掌握

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

王定宇切割林瑋豐「該辦就辦」　網坐等：不辦小狗

這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

快訊／國泰世華銀南港分行1員工確診　已採應變機制！

余苑綺7位數代言延期...余祥銓通告取消　閃亮亮：手邊藝人損失百萬

貨車轉彎未減速翻覆！馬路成「玉米粒海」　1車2騎士被淹沒

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

官裕宗／Levamisole能對抗新冠病毒　強化免疫力

疫苗為何打在手臂上？　專家揭「4原因」曝人體奧秘

2大風火輪迎面來！國道左右夾擊　駕駛剉冷汗：好險沒被收

台股漲逾300點！台積電漲幅逾2%　面板雙虎漲幅逾4%

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

生活熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

知名美術教授搞不倫戀　國外看展幽會已婚女弟子

午後防強對流大雨　下波滯留鋒面更強！可能徘徊5天

「校正回歸」驚藏破口！確診數字背後曝真相

中部這縣市恐破百！　今年最新本土「3691例地圖」

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

豪雨炸水庫！　單日進帳1210萬噸「僅夠全台用1天」

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多熱門

相關新聞

高鐵5/27起減班！每小時僅1班車

高鐵5/27起減班！每小時僅1班車

新冠肺炎肆虐全台，台鐵、高鐵、客運等大眾運輸紛紛祭出減班計畫，台鐵日前公布兩波減班計畫，平日停駛列車71列次、假日91列次。而從高鐵官網班表可見，自27日起也將有第二波減班，離峰時間每小時南下列車從3班減為1班，北高末班車出發時間則為20:11，減班計畫擬持續至6月10日。

WHA未邀台　國台辦：挑戰一中失敗

WHA未邀台　國台辦：挑戰一中失敗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面