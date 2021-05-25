「擔心染疫但沒症狀又排不到篩檢」　女醫曝關鍵2週解法

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情尚未趨緩，不少民眾搶做快篩，導致檢查單位工作量大增。前立委、婦產科醫師林靜儀24日在臉書PO文呼籲，如果沒有症狀又擔心染疫，卻排不到篩檢的民眾，可以先阻絕與他人接觸2週，期間若有症狀，請隨時撥打1922。

▲快篩站號碼牌發放完畢的畫面。（圖／記者陳煥丞攝）

「醫檢師辛苦了。」林靜儀在臉書PO文中提到，平時謹慎而標準的檢查單位被塞爆了，最可能的結果就是讓被確診的感染者更晚被找到，並在這段時間又傳染給了別人，況且就現階段而言，需要接受篩檢的對象是有接觸史、有症狀的個案，沒有接觸史、沒有症狀的民眾，真的不要抱著「篩看看」的心態跑去醫院。

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但如果還是很擔心該怎麼辦，林靜儀認為，若是擔心被感染但沒有症狀，又排不篩檢的民眾，可以先阻絕與他人接觸2週，期間一旦出現相關症狀，請隨時撥打1922求助。

▲柯文哲呼籲民眾有症狀才快篩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

而台北市長柯文哲25日一早也在臉書PO文，表明台北市23日快篩992人，陽性率為5.95％，從台北市的快篩陽性率來看，第二個波峰已經過去了，預計第三波高峰可能會出現在5月28日前後，如果峰值一次比一次低，疫情就有機會獲得控制。

至於快篩的部分，柯文哲強調，大家除了面對病毒，還有一個敵人就是「人心的恐懼」，很多人為了心安而去超買，結果家裡堆了一堆不需要的東西，因此想再次提醒大家，「快篩不是做心安的」，有症狀才來做篩檢。