獨／疫情燒不停！高鐵擬自「5／27起第二波減班」

▲受到疫情影響，搭乘高鐵旅客數雪崩式下滑。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全台，台鐵、高鐵、客運等大眾運輸紛紛祭出減班計畫，台鐵日前公布兩波減班計畫，平日停駛列車71列次、假日91列次。而從高鐵官網班表可見，自27日起也將有第二波減班，離峰時間每小時南下列車從3班減為1班，北高末班車出發時間則為20:11，減班計畫擬持續至6月10日。

根據高鐵官網班表顯示，以台北－左營南下列車為例，今日每小時仍有3班列車，末班車出發時間則為22:16。不過若查詢本周四（27日）班表，每小時南下列車僅有1班，而屬於尖峰時段的17時有2班、18時有3班，末班車出發時間為20:11。

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▲因應新冠毅情升溫，高鐵、台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。（圖／記者湯興漢攝）

該組減班班表將持續實施至6月10日，查詢6月11日班表，每小時南下列車增4至5班，末班車出發時間則為22:16。據了解，在減班計畫實施期間，高鐵晚班收班時間也提早1小時。針對第二波減班計畫，高鐵公司表示，將於規劃完成後一併對外宣布。

高鐵公司日前宣佈，自5月21日（五）至6月10日（四）實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，每周共減少171班次，約剩8成運能。減班後各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次旅運服務，仍維持超過8成之運能。