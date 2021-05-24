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快訊／北市議員林亮君助理確診　辦公室全員「緊急接受篩檢」

▲▼台北市議員林亮君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台疫情升溫，台北市議員林亮君24日自爆，辦公室一名同仁接獲PCR檢測通知，確定為陽性，目前她和其他同仁沒有出現相關症狀，但為了安全起見，已經安排全體同仁接受篩檢。

林亮君24日表示，上午她的辦公室有一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，也就是確診新冠肺炎，該名同仁於5月17日出現不適症狀，5月18日前往快篩站檢測，當日快篩結果為陰性，今日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。

林亮君指出，雖然今天聽到這個消息，她也感到很震驚，同時也立刻擔心近日和她接觸到的人會不會因此受到影響。但因疫情逐漸加劇，自己在5月12日時便已自主停止參加公開群聚活動、不跑攤；5月14日開始實施服務處、議會辦公室分流上班；5月17日議會同仁居家辦公、服務處分流上班，只留一位同仁輪流值班；5月20日開始全體同仁居家辦公。

「目前我和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢。」林亮君表示，會落實指揮中心頒布的防疫準則，與確診者出現症狀3天前有接觸者自主居家隔離，其他同仁自主健康管理。並自主回溯足跡，通知與確診同仁出現症況前後期間有接觸到的人。有任何進一步消息會隨時更新。

林亮君也提及，心情雖然有些波動，但們會全力配合政府的一切防疫指引與自肅，同時線上服務也不會中斷，各位市民有任何狀況一樣歡迎和他們聯絡，會全力繼續為大家服務，「期待台灣團結早日度過疫情！」

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