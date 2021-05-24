確診者疫調足跡表「未公布先瘋傳」　黃偉哲：會查處！

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫調足跡，一律以台南市政府公布為準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南24日新增3確診，惟中午在網路瘋傳2張以台南市政府名義製作的3例確診者疫調足跡圖卡，網友看到都大感吃驚，因中央疫情指揮中心下午2時才會公布確診個例，市府下午3時才發布疫調足跡，紛紛質疑這2張圖卡的真實性，結果市府在下午公布的疫調圖卡上的資訊與網傳圖卡雷同，只差在市府公布的圖卡顏色改了；市長黃偉哲表示，此事市府會查處，一切疫調資料以市府正式公布為準。

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▲網路瘋傳的台南市確診個案疫調足跡圖卡（上）與台南市政府正式發布的疫調足跡圖卡除顏色外，幾乎雷同，令人不解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日中午12時30分左右，許多網友接獲網傳的台南市疫調資訊，訊息中有2張以台南市政府名義製作，署名110年5月24日的新增確診個案疫調足跡，2張圖為各為案4462、4463個案足跡與案4926個案足跡，內容詳列時間、交通工具及活動史，圖卡上還有台南市政府LOGO，其圖卡式樣與顏色與台南市政府23日之前發布的疫調足跡圖卡一模一樣。

此2張疫調足跡圖卡一出，引起網友質疑，中央疫情指揮中心要在24日下午2時才會公布確診案例，疫調足跡台南市政府都是在下午3時才會發布，怎會在中午就傳出24日確診者疫調足跡？網友紛紛質疑這2張圖卡的真實性，許多媒體也紛紛向市府求證。

台南市長黃偉哲24日下午3時在中央疫情指揮中心記者會後召開記者會，針對台南市24日增3例確診個案的疫調足跡及相關因應措施提出說明，新增確診個案4462、4463、4926，與2張網傳圖卡上案號完全一樣，甚至市府發布的疫調足跡圖卡內容竟乎完全雷同，僅僅市府記者會中發布的圖卡顏色與網傳圖卡不同，內容稍有補充。也令媒體一片嘩然，質疑負責疫調足跡的衛生局有人涉嫌提前將疫調資訊「洩露」。

衛生局長許以霖表示，因為考慮到之前的顏色對比太強烈，所以我們今天開始就已經準備要改成這種比較容易在鏡頭前或在螢幕前比較容易呈現的版本，所以關於在網路上流傳的這個，已經請政風介入調查，請檢調進入調查。網路流傳資訊不可信，圖卡顏色本沒就沒有規定，市府公布的圖卡顏色是本來就是今天要換的，台南市確診個案的疫調足跡公布以台南市政府為準。台南市長黃偉哲指出，有關網傳疫調足跡圖卡相關問題，市府會請衛生局深入查處，在事情未查明清楚前，無法作評論，但疫調足跡一律以台南市政府正式公布為準，請民眾勿輕信網路上的疫情資訊。

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