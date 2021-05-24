　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診者疫調足跡表「未公布先瘋傳」　黃偉哲：會查處！

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫調足跡，一律以台南市政府公布為準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫調足跡，一律以台南市政府公布為準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南24日新增3確診，惟中午在網路瘋傳2張以台南市政府名義製作的3例確診者疫調足跡圖卡，網友看到都大感吃驚，因中央疫情指揮中心下午2時才會公布確診個例，市府下午3時才發布疫調足跡，紛紛質疑這2張圖卡的真實性，結果市府在下午公布的疫調圖卡上的資訊與網傳圖卡雷同，只差在市府公布的圖卡顏色改了；市長黃偉哲表示，此事市府會查處，一切疫調資料以市府正式公布為準。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫調足跡，一律以台南市政府公布為準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫調足跡，一律以台南市政府公布為準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網路瘋傳的台南市確診個案疫調足跡圖卡（上）與台南市政府正式發布的疫調足跡圖卡除顏色外，幾乎雷同，令人不解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日中午12時30分左右，許多網友接獲網傳的台南市疫調資訊，訊息中有2張以台南市政府名義製作，署名110年5月24日的新增確診個案疫調足跡，2張圖為各為案4462、4463個案足跡與案4926個案足跡，內容詳列時間、交通工具及活動史，圖卡上還有台南市政府LOGO，其圖卡式樣與顏色與台南市政府23日之前發布的疫調足跡圖卡一模一樣。

此2張疫調足跡圖卡一出，引起網友質疑，中央疫情指揮中心要在24日下午2時才會公布確診案例，疫調足跡台南市政府都是在下午3時才會發布，怎會在中午就傳出24日確診者疫調足跡？網友紛紛質疑這2張圖卡的真實性，許多媒體也紛紛向市府求證。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市24日新增3確診個案4462、4463、4926案，目前已匡列接觸者完成採撿，這3位新增個案已完成疫調足跡及清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲24日下午3時在中央疫情指揮中心記者會後召開記者會，針對台南市24日增3例確診個案的疫調足跡及相關因應措施提出說明，新增確診個案4462、4463、4926，與2張網傳圖卡上案號完全一樣，甚至市府發布的疫調足跡圖卡內容竟乎完全雷同，僅僅市府記者會中發布的圖卡顏色與網傳圖卡不同，內容稍有補充。也令媒體一片嘩然，質疑負責疫調足跡的衛生局有人涉嫌提前將疫調資訊「洩露」。

衛生局長許以霖表示，因為考慮到之前的顏色對比太強烈，所以我們今天開始就已經準備要改成這種比較容易在鏡頭前或在螢幕前比較容易呈現的版本，所以關於在網路上流傳的這個，已經請政風介入調查，請檢調進入調查。網路流傳資訊不可信，圖卡顏色本沒就沒有規定，市府公布的圖卡顏色是本來就是今天要換的，台南市確診個案的疫調足跡公布以台南市政府為準。台南市長黃偉哲指出，有關網傳疫調足跡圖卡相關問題，市府會請衛生局深入查處，在事情未查明清楚前，無法作評論，但疫調足跡一律以台南市政府正式公布為準，請民眾勿輕信網路上的疫情資訊。

聲寶捕蚊燈黑白兩色可選擇

ET快訊
林瑞陽17億公司頂樓開生日趴　張庭領女員工「下跪比心」網看傻
驚人畫面！　桃園河川魚隻大量死亡「舖滿河面」
快訊／高鐵證實　台北站1清潔人員確診
快訊／振興醫院護理師染疫　76接觸者一採結果出爐
8千人搶看「石門水庫」雨況！　刷爆聊天室：我要看到水流成河
獨／台灣嬌生1人確診　默沙東藥廠也有業務染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大少數住院醫師藉疫情放長假　院長公開信嘆「無情且傲慢」

高鐵證實台北站1清潔人員確診　密切接觸者立即暫停勤務

【英語多益通】校正回歸正夯　英文怎麼說？

草屯男「南北縱貫」隔天確診　高雄1警+1替代役採檢結果曝

護理師染疫「76名接觸者一採陰」　振興醫院3日後重啟急診

驚人畫面！桃園河川魚隻大量死亡舖滿河面　一周清出30噸

完美好太太！旺夫運超強「5生肖女」快娶回家

爸呼吸困難送醫！4小時後「隔壁床確診」　孝女自責：如果沒說要去...

稻江、台觀學院諮詢會議出爐！　兩案獲19位委員「同意建議停辦」

帶小孩到醫院領藥遭「路人狂酸」　媽難過：他快沒有藥吃了

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

台大少數住院醫師藉疫情放長假　院長公開信嘆「無情且傲慢」

高鐵證實台北站1清潔人員確診　密切接觸者立即暫停勤務

【英語多益通】校正回歸正夯　英文怎麼說？

草屯男「南北縱貫」隔天確診　高雄1警+1替代役採檢結果曝

護理師染疫「76名接觸者一採陰」　振興醫院3日後重啟急診

驚人畫面！桃園河川魚隻大量死亡舖滿河面　一周清出30噸

完美好太太！旺夫運超強「5生肖女」快娶回家

爸呼吸困難送醫！4小時後「隔壁床確診」　孝女自責：如果沒說要去...

稻江、台觀學院諮詢會議出爐！　兩案獲19位委員「同意建議停辦」

帶小孩到醫院領藥遭「路人狂酸」　媽難過：他快沒有藥吃了

避免人與人面對面接觸！監察院5月28日前「暫停受理到院陳情」

李帝勳冷血復仇隱藏溫暖意義！「無罪推定」煎熬的都是受害者

王柏融扛四棒很活嚁　日媒：取代中田翔戰力

總獎金500萬元！旺宏科學獎因應疫情　延遲收件至6月7日

兩塊巨大的樓板疊出三層樓！崎陡峭山丘用簡單的樂高式設計克服

吳景欽／肇逃罪可以這樣修法嗎

台大少數住院醫師藉疫情放長假　院長公開信嘆「無情且傲慢」

罐罐不好賺！貓課長「每天任吸」療癒同事　網暴動：哪裡投履歷

雲林千攤商販配合防疫停業超慘　「一關鍵」紓困金看得到領不到

薪水＋2.8萬危險津貼＋打疫苗！　柯文哲急招募「防疫專責旅館人員」

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」秒拒

快訊／增334例本土「各縣市分佈曝光」

快訊／桃園新增本土19+6！最新足跡曝

國家警訊響了！所在地區將發生大雷雨

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

即／北市防疫旅館「1女猝死」

國軍大功臣！石門水庫清淤超標

更多熱門

相關新聞

竹科染疫員工住萬華　匡列5人隔離

竹科染疫員工住萬華　匡列5人隔離

中央流行疫情指揮中心公布，新竹市24日零確診；針對新竹科學園區廠商員工23日傳出確診後，市長林智堅表示，該案因居住於台北萬華，無竹市足跡，由其他縣市管轄；新竹市目前也匡列5名接觸者，並協助後續採檢與居家隔離。

5人讓出疫苗給第一線人員施打　醫護超感動

5人讓出疫苗給第一線人員施打　醫護超感動

全國三級警戒延長14天？鄭文燦認同

全國三級警戒延長14天？鄭文燦認同

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

快訊／柯文哲：停課應會延長

快訊／柯文哲：停課應會延長

關鍵字：

台南疫調確診足跡圖卡黃偉哲新冠疫情台灣防疫疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面