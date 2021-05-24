掃QRcode→自動傳訊不到2秒！iPhone用戶快載「超神捷徑」方便炸

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，只要5秒鐘就能輕鬆掃描QR Code通關，沒想到有網友利用iPhone捷徑功能，再將步驟簡化，「超級懶惰的我還是建立了個捷徑，及加上小小的防呆分享給大家」，讓使用者只要用捷徑掃QR code，手機就會自動幫忙發簡訊，過程大約只需要2秒鐘，不少實際用過的人都大推好用。

有網友在PTT的iOS板上發文「捷徑分享：實名制快速簡訊」，「超級感謝站在台灣最前線的醫護人員，以及快速開發出實名制系統的工程師們」，他自己則是利用iPhone的捷徑功能再簡化步驟，只要花1秒掃QR code，下1秒手機就會自動傳出簡訊，耗時大約只需2秒（若有需要解鎖，大約會再花1秒）。

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▲把捷徑加到工具板塊，可以更快完成實聯制。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過，想要安裝這個捷徑前，iPhone用戶得先下載「捷徑」APP，接著開啟任何一個捷徑功能使用一次，再回到設定中，找到「允許不受信任的捷徑」並開啟這個選項。

接著，透過下載連結前往「實聯制快速簡訊」的捷徑，點選之後，畫面會跳到加入捷徑的步驟，只要滑到最底下選擇「加入不受信任的捷徑」，就加入捷徑了。

▲把實聯制快速簡訊加入捷徑。（圖／記者鄺郁庭攝）

若想要更快的話，可以滑到手機最左邊的小工具板塊，將其設定成板塊之一，這樣在鎖定畫面時，也可以滑到最左邊，點選捷徑並解鎖畫面，完成自動發簡訊功能。另外，因為有店員會檢查簡訊，原PO也有開發新的「實名制快速簡訊(停留簡訊畫面) 」，送出之後會停留在簡訊那一頁。

不少網友實際體驗過後，都在貼文底下大讚，「懶人神器，謝謝」、「這超方便的，也可以直接放在主畫面一鍵就完成了」、「今天有外出購買東西，第一次使用秒速完成，推推」、「感謝，真的很方便」、「這個捷徑點按螢幕的次數其實只比原本的方式少一次。看個人習慣選用即可。」