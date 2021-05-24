北投女看診過號秒抓狂！腳猛踹還扯警口罩喊檢舉　目擊者怒了

記者黃宥寧／台北報導

1名林姓女子24日11時前往北投三軍總醫院北投分院就診，豈料因過號沒看到診竟在診間跳針喊「我有精神疾病」，院方見狀立即報警處理。警方到場後女子仍不斷咆哮，甚至將員警口罩扯下並不斷推擠。警方緊急聯繫救護人員將林女強制送醫。對此警方呼籲，防疫情間切勿滋擾醫護人員，徒生不必要之事端。

▲北市北投林姓女子前往北投三軍總醫院北投分院看診，因錯過看診竟大鬧診間，甚至將前來支援員警口罩扯下（圖／記者黃宥寧翻攝）

有網友在臉書社團「台北之北投幫」發文表示中午12時30分左右，在北投三軍分院附設民眾檢查所（中和街與永興路口）門口，一位中年女性被三個警察上銬，抬上救護車擔架，過程女性非常不配合還一直踹警察，接著把其中一名警察的口罩拉掉，最後被約束上擔架前還要拿手機錄影拍照說警察沒戴口罩。女子有戴口罩，所以什麼原因被強制送醫上救護車不太確定，但我想假如這女子要po照片說警察沒戴口罩，我有看到是被女子拉掉的。

對此北投分局大屯派出所表示，林女疑似症狀發作，在診間2樓吵鬧，派遣員警趕赴現場，經查發現林女騎車到北投分院想看身心科門診，不料卻錯過醫師看診時間，導致情緒不穩在診間大吵大鬧，並不停大聲叫囂說「我有精神疾病」，且動手推擠員警並拉扯口罩。

警方經詢問三軍總醫院北投分院急診室醫師認為已達強制送醫要件，警方也協助消防救護人員將該林姓女子強制送醫。

對此警方也呼籲市民朋友，如家中有精神疾病患者欲就醫，勿讓患者自行前往，應經由家人的陪伴就醫，才能讓患者真正接受醫師專業的評估及照護，另外防疫期間切勿滋擾醫護人員，徒生不必要之事端。

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