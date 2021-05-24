「本店只有肛溫計！」 老闆逼客戴口罩　網朝聖笑喊：結果更多人

▲只量肛溫。（圖／原PO授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

隨著防疫升溫民眾店家都繃緊神經，進入室內一律戴口罩、實聯制，還得通過體溫測量才可進入。一名男子日前外出時，路過台北市某家洗衣店，看見門口貼著一張公告，進入本店前務必先量體溫，但後面備註8字讓民眾全看傻了。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」表示，他當時行走在台北市路過這家洗衣店，無意間瞥見門口貼著防疫公告，要求客人進入洗衣前要先戴口罩，如果沒戴口罩必須經過體溫測量，合格才可進入，看到這邊都還正常，但最後一句竟然備註「本店僅準備肛溫計」。

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▲客人怕被量肛溫就會乖乖戴口罩了。（示意圖／pixabay，非本文當事人）



貼文曝光半小時就超過千人按讚，尤其最後一句讓網友看了怕怕的，也推測這應該是老闆用心設計的小玩笑，客人看到要量肛溫就不敢不戴口罩了，間接逼客人都要戴上口罩才能進來洗衣，不然就要被量肛溫。

留言指出，「肛好剩這支」、「用完就丟嗎？還是重複使用？」、「結果吸引了一群量肛溫愛好者前來」、「結果更多人來排隊」、「客人：真是太肛溫了」、「麻煩進去前幫我們測量一下，甘溫」、「意思就是不乖乖戴口罩敢給我進來的話，就插你屁股的意思嗎？」