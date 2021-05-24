防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站、巨蟹會寫愛的小紙條

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國內本土案例大爆發，大多數人都配合政府盡量待在家防疫，卻還是有少部分人不戴口罩或是出門旅遊、私下群聚聚會等等，科技紫微網整理出「防疫神隊友」TOP5星座，快來看看身邊有多少神隊友！

▲國內本土案例大爆發，快來看看你身邊有沒有防疫神隊友。（圖／CFP）



獅子座

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霸氣的獅子座不僅為人霸氣，在防疫上也相當霸氣，當疫情有變化的時候，他會在第一時間清點手上資源，並且指派誰要去買口罩，誰要去買酒精等等，若是身旁的人出現不戴口罩的行為，他會立刻斥責並告誡「防疫是人人有責」。

摩羯座

走踏實路線的摩羯座，在防疫上也是相當保守，除了遵守日常防疫，對於消息來源也很謹慎，像是網路上流傳的假消息他們不會輕易相信，他們會透過追蹤衛福部或醫療機構的粉絲團，掌握最新的防疫情報，並且督促身邊的人嚴格執行。

雙子座

雙子座就像是個無所不知、無所不曉的情報站，有什麼想知道的情報問他們就對了，像是限量版的口罩哪裡買，或是乾洗手缺貨時的替代品，就連如何戴口罩不脫妝、口罩重複使用撇步，他們通通都知道。

處女座

對於有潔癖的處女座來說，戴口罩、勤洗手、避開人群這些事情完全是芝麻綠豆的小事，並且還會把防疫用品、日常用品、糧食給提早補貨好，他們不用任何人督促，就會開始自主健康管理。

巨蟹座

愛家的巨蟹座在防疫期間每天都會打掃消毒，並且會在門上貼上愛的小紙條，提醒家人出門時一定要戴口罩，若沒事的話就待在家裡，為了心愛的家人，巨蟹座會全副武裝出門採買新鮮食材，煮出愛的雞湯、養生湯，幫家人增強免疫力。