陳玉珍不滿金門快篩令被撤　赴指揮中心要求3天內給答案

記者黃巈禾／台北報導

金門縣政府23日公告，24日起搭飛機抵達金門的旅客要提出3日內新冠病毒毒核酸檢驗陰性報告，否則就要在機場接受快篩。不過，防疫指揮中心認為違法，撤銷快篩令。金門國民黨立委陳玉珍24日下午趕到指揮中心溝通，並要求3天內給答案。

▲對於金門快篩令遭撤陳玉珍趕赴指揮中心。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍珍愛金門）



陳玉珍前往中央流行疫情指揮中心，與中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥面對面溝通，有關衛福部撤銷金門設立快篩站公告的問題，莊人祥解釋，撤銷金門設立快篩站公告基於兩點：第一、金門縣政府雖有來函說要設立快篩站，但卻缺乏篩檢完之後端完備安置計畫；第二、因快篩存在有「偽陽性」問題，後續仍須進行PCR核酸檢測，若直接以快篩來限制跨縣市人民進出之管制作為，恐怕徒增民眾恐慌與不安。

陳玉珍提出兩點要求，離島醫療量能不足是不爭的事實，離島居民擔憂入境旅客帶來新冠肺炎病毒恐懼更大。指揮中心不能以「掩耳盜鈴」的方式，認為不快篩就沒有任何問題來帶過，若要召開專家學者會議討論，也請儘速於3日內召集並作出結論，給離島的地方政府一個作法與答案。

陳玉珍也建議，指揮中心召開專家學者會議時，也應考量所有國內線搭機旅客，也應比照國際線，填寫「健康聲明書」，以利後續實聯疫調；另外現行國內線通關檢查身分證件時，也應設置健保卡連線系統，導入具感染風險民眾追蹤管理機制資訊，對於有註記為居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理或是有前往熱區的民眾，能提早顯示出來，避免這些民眾前往離島，以降低離島疫情擴散之風險。