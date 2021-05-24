快訊／桃園新增本土19+6！最新足跡曝　5全聯、家樂福、市場都入列

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

新冠肺炎疫情延燒，今國內新增334例本土病例，另有256例為校正回歸個案，確診個案中新增6例死亡；其中桃園市今新增19例本土、6例校正回歸。桃園市政府下午3點也召開記者會，由市長鄭文燦親上火線說明最新疫情及足跡。

▲桃園市長鄭文燦將於下午3時召開防疫會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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桃園市政府指出，累計至今桃園確診案例已有313例，目前仍有2121人居家隔離中；今指揮中心公告桃園新增19+6例，年齡介於10多歲至80多歲間，居隔人數正在匡列統計中。桃市府公布，今公布的25例中，有萬華活動接觸史的共有5例，分別為案4450、4451、4723、4452、4453；與確診者有接觸的有6例，為案4455、4724、4725、4728、4731、4732；尚在調查中的有14人，為案4454、4636、4721、4726、4727、4729、4730、4907、4908、4909、4910、4911、4912、4913。

桃園市府表示，案4450、4451為案3851與3852之同住家人；案4452、4453與3856為同住家人；案4455、4732為3439家人、案4724、4725為4200之同住家人；其餘17例則為獨立通報案。

確診者經疫調後，足跡包括新明市場、興國市場、全聯中壢中美店、全聯中壢中山店、新宏汽車、8福大餛飩專賣店、億源藥局、三民公園、寶山黃昏市場、全聯桃園大業店、陽明公園、全聯桃園福元店、全聯龜山文化店、家樂福桃園大興店等，提醒曾出入相關場所者，於6月5日前進行自我健康監測。

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▼桃園市府公布確診者公共場所足跡。（圖／桃園市府提供）