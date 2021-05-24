內湖時雨量破百！氣象局今年首發大雷雨警報　瞬間暴雨易致災

記者賴文萱／台北報導

今（24）日下午3點13分，國家級警報響了！氣象局針對台北市、新北市和南投縣民眾發出「災防告警系統」（PWS）訊息，「您所在地即將發生大雷雨」，預計會持續制下午4點15分。氣象局表示，因為今天午後熱對流有明顯短時強降雨發生，氣象局今年首度發出大雷雨災防告警訊息，提醒部分區域雨勢會特別大，目前雨勢最明顯的區域在內湖東湖國小，時雨量已達102毫米，要注意有淹水可能。

中央氣象局今（24）日持續發布豪、大雨特報，新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

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防災訊息全文如下：【大雷雨即時訊息】您所在地即將發生大雷雨，預計持續至24日16:15。大雷雨即時訊息示警區域包含台北市松山區、南港區、內湖區；新北市汐止區；另還有南投縣埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉。

氣象預報員劉沛滕表示，這是今年以來氣象局首度發布大雷雨災防告警訊息，截至目前最大時雨量出現在內湖的東湖國小，時雨量已達102毫米，松山、內湖、南港及汐止民眾都會收到大雷雨簡訊，要特別注意淹水、交通往返也要特別留意。

由於午後熱對流旺盛造成短時強降雨，這樣的劇烈降雨容易致災，氣象局也特別提醒示警區域的民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

這波午後雷陣雨預估會持續到傍晚，晚上以後降雨會逐漸減緩，不過，由於鋒面接近影響，今晚北台灣還是容易有下雨情形。