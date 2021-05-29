大安森林公園「震撼空拍」末世景象！兒童遊戲區、球場秒變無人秘境

記者閔文昱、謝婷婷／綜合報導

新冠肺炎短短2周已延燒全島及外島連江縣，台北作為全國疫情重災區，除了民眾相當擔憂外，台灣人也發揮團結抗疫的精神，盡量待在家防疫。原本是民眾休憩好去處的大安森林公園如今變得空無一人，《ETtoday》攝影團隊透過鏡頭帶領民眾直擊疫情下的景象，感受鮮少有過的氛圍。

▲大安森林公園空蕩蕩一片。（圖／記者謝婷婷攝）

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以往人潮眾多的大安森林公園，現在僅剩空蕩的座椅和樹木坐落其中，與以往看到人潮滿滿的樣子形成強烈對比，就連平時出現不少孩童的兒童遊戲區以及供民眾運動的球場都不見人影，只剩灰塵，與日前人聲鼎沸的景象有天壤之別。

▲以往充滿民眾的球場如今不再有人前來運動。（圖／記者謝婷婷攝）

透過空拍畫面來看，舞台前的座椅不再聚集前來欣賞表演的觀眾，步道更是少了平時會前來遛狗、運動的民眾，整個公園只剩下空蕩蕩的設施和樹影，彷彿是世界末日一般。

▲無人的觀眾席只剩樹木包圍。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣人展現出強烈的危機感，獲得不少外媒肯定，馬來西亞華文媒體《中國報》就曾在報導中引用「台北空城照」稱，雖然還未宣布封城，可是台北民眾配合防疫的程度令人讚賞，大家都乖乖待在家，非常自律。



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