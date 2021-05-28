快訊／元大銀1同仁確診！　金融業49人染疫

▲元大銀1同仁確診。（圖／翻攝自Google map）

記者陳依旻／台北報導

元大金再傳確診！元大金今（28）日本公司子公司元大銀行1名內勤同仁，於5月22日察覺健康狀況有異就醫，後續進行核酸檢測，5月28日經查詢檢測結果為陽性。除提供該位同仁必要協助外，元大銀行第一時間已依照政府防疫指引執行相關作為，該員因工作性質單純，無跨樓層區域業務往來，對營運業務未造成影響。

元大金表示，本案在同仁通報後，元大銀行立即啟動防疫作為，包括1.對該同仁持續給予關懷協助。2.對該同仁可能在公司接觸對象進行疫調分級，並依據接觸密度安排居家隔離或加強自主健康管理。3.大樓全面清潔消毒及其他必要作為。元大金控除實施居家上班、異地辦公等分地分流作為外，也將持續以高強度防疫作為，確保同仁工作環境與營運場地健康安全。

▲元大銀1同仁確診，金融業49人染疫。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

國內疫情嚴重，金融機構染疫家數逾20家，目前中信金6名、國泰金5名、富邦金7名、合庫金1名、安泰銀1名、永豐銀1名、中國人壽1名、群益證券1名、新光金2名、華南銀2名、第一金1名、玉山金1名、台灣金1名、法國巴黎人壽2名、遠東商業銀行1名、元大金3名、星展銀行1名行員和1位外包清潔人員、彰化銀行2名、凱基銀行1名、板信銀1名、王道銀1名、上海商銀1名、台中銀行1名、南山人壽1名、陽信銀行1名、日盛金2名染疫人數已超過40人。