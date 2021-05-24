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高雄這家酒吧開門不賣酒　8人「戴口罩打麻將」被抓包

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市新興區一家酒吧被民眾舉發仍在營業，警方埋伏6小時進入稽查，發現沒營業但有群聚聚賭。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國各地進入第三級警戒。但24日凌晨3點多，新興分局中正三路派出所，接獲民眾舉報有某酒吧仍然在營業，經過6小時的埋伏，終於順利進入酒吧稽查發現確實無營業，但卻發現有8人群聚聚賭，蒐證後依違反傳染病防治法第37條處每人6萬至30萬元。

新興警分局中正三路派出所表示，24日凌晨3時許接獲民眾檢舉，指出位在新興區中正二路上某酒吧仍有再營業，警方到達現場，發現酒吧大門緊閉，調閱周遭監視器查看，始終無法清楚了解是否有客人進出，於是請專案人員特地留在現場埋伏。

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市新興區一家酒吧被民眾舉發仍在營業，警方埋伏6小時進入稽查，發現沒營業但有群聚聚賭。（圖／記者吳世龍翻攝

經過6小時的埋伏後，於24日上午9點多發現酒吧大門開啟，埋伏警力立刻進入臨檢，當場發現現場含酒吧負責人共8人，聚集在內輪流打麻將，雖然酒吧沒有營業，而這8人有依規定配戴口罩，但在防疫期間群聚打麻將，仍然是違反疫情規定。全案警方訊後依違反社會秩序維護法賭博罪裁處，另室內5人以上群聚違規部分，蒐證後依違反傳染病防治法第37條處每人6萬至30萬元。

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