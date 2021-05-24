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高雄人注意！3類對象提供快篩：雙北旅遊史、燒烤店、漢神巨蛋

▲高雄市政府24日召開防疫會議 。（圖／高市府提供）

▲高雄市政府24日召開防疫會議 ，宣布符合3類民眾可快篩。（圖／高市府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府24日下午召開防疫會議，針對近期高雄確診個案感染源，分為三大類，包括雙北旅遊史、左營燒烤店群聚以及漢神巨蛋8樓專櫃。市長陳其邁表示，符合上述三類對象者，可撥打市府1999專線，可安排採檢。

▲▼仁惠醫院消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼高雄疫情緊扣萬華茶室活動史，包括仁惠醫院院內感染、燒烤店群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲串門子海鮮串燒 。（圖／地方中心攝）

高雄疫情緊扣雙北旅遊史、萬華茶室活動史，包括仁惠醫院1名行政人員、1名女護理師感染，感染源頭與萬華茶室有關；另串門子燒烤餐廳群聚，造成8人染疫，風暴起因也與新北67歲男曾到萬華茶室消費有關。至於漢神巨蛋8樓山頂鳥櫃姐染疫，目前仍查無感染源，不過據疫調結果顯示，櫃姐曾接待過的客人有雙北旅遊史。

陳其邁24日在防疫會後記者會呼籲，有雙北旅遊史以及14日後曾到串門子燒烤店活動者，包括用餐、送貨、工作等，還有15日至20日曾前往漢神巨蛋8樓活動者，符合上述三類對象，可撥打市府1999專線，將安排進行採檢。

▲▼漢神巨蛋櫃姐染疫，環保局22日上午前往消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲漢神巨蛋櫃姐染疫，感染源仍不明朗。（圖／記者許宥孺翻攝）

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