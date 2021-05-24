快訊／北捷龍山寺站保全確診　北市府證實「4人陽性」

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增334例新冠本土病例，新北177例最多，其次為台北市99例，另有256例為校正回歸個案。台北市長柯文哲24日下午召開防疫記者會，對於北捷有人確診，副市長黃珊珊下午也證實表示，北捷的龍山寺站有保全員確診， 經過快篩相關接觸人員後，目前一共有4人呈現陽性，5月22日已啟動全站清消。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

黃珊珊指出，北捷龍山寺站確實有保全確診，後來要求123位相關同仁去做快篩，後來發現4人呈現陽性，當中包含清潔人員、保全甚至站務員，目前已經通報隔離，研判這些人是共用休息室染疫。

另外，北捷也指出，目前捷運營運一切正常，針對疫情相關資訊，強調均由防疫指揮中心公布為準，因應疫情發展，北捷為預防員工確診、隔離及自主管理，早已於本月15日之前啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，行政人員則已異地辦公，依照業務支援性質分散於不同建物。

對於大眾運輸工作人員密集接觸人群，是否有接種疫苗問題，北捷表示，第一線員工包含站務、司機員、清潔及保全，並非屬於疫苗施打優先順序人員，但已鼓勵員工接種並宣導加強個人健康管理及勤洗手，並實施人員分組輪班及異地辦公，維持系統正常運作。