快訊／沒快篩睡不著？　柯文哲：沒症況來做請自費

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增334例新冠本土病例，新北177例最多，其次為台北市99例，另有256例為校正回歸個案。台北市長柯文哲24日下午召開防疫記者會，他表示，現在很多人想快篩，如果沒症狀，睡不著覺，「也讓你做，但你要自費」。

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲表示，從北市萬華3篩檢站看來，23日篩檢992人，這些陽性率是反映大約一週前的感染狀況，所以可看到第一個波之後，後面還有小波，預計在5月28日會出現第3個peak（高峰），並觀察該數字，越來越下降就代表防疫有成功。

對於什麼症狀要快篩、費用等問題，柯文哲也指出，沒症狀不用快篩，因為可能還在潛伏期，症狀還沒出來，來做沒用，無症狀帶原者傳染率比較低，既然沒症狀，目前醫療緊縮，不用再來，導致醫療更加緊繃，雖然有29家責任就急救醫院，有症狀，或是特別有群聚史，就按照急診程序，如果沒症狀，睡不著覺，也讓你做，但你要自費。

柯文哲也指出，新冠肺炎持續一年多，有1.6億人感染，死亡率2%，青少年的死亡率很低，60歲很明顯上升，有慢性疾病的人，更明顯上升，年輕人死亡率不高，老年人有相當程度死亡率。