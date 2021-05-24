快訊／柯文哲示警5／28會有「第3波高峰」　數字降才代表防疫有成

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級警戒，指揮中心24日宣布，今日新增334例本土，以新北市177例最多，板橋區43例為多，台北市99例，以萬華區38例為多。台北市長柯文哲24日再度示警，他表示，預計5月28日出現第3個peak（高峰），要觀察數字是否會往下降。

指揮中心24日表示，新增334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多，以板橋區43例為多、其次為台北市99例，以萬華區38例為多，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

面對北市疫情，柯文哲24日下午3時30分舉辦防疫記者會，將針對台北捷運傳出清潔工和保全確診、31名失聯確診者、20間急救責任醫院投入快篩、首日餐飲店禁止飲食、信義某老人機構群聚感染一事做出回應。

柯文哲表示，今天中央公布590例本土、6例死亡，全部都在60歲以上，這個要向大家說明，全球大約1.6億人感染，死亡率大約2％，但新冠肺炎有很大特徵，就是青少年、少年死亡率低，但隨著年齡增加，特別是60歲以後明顯上升，若有肥胖、糖尿病、腎臟病、慢性疾病等，死亡率也明顯上升，放大健康危險因素。

柯文哲提及，從北市萬華3篩檢站看來，23日篩檢992人，這些陽性率是反映大約一週前的感染狀況，所以可看到第一個波之後，後面還有小波，預計在5月28日會出現第3個peak，並觀察該數字，看會不會越來越下降，就代表防疫有成功。

▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）