白狼揚言每天跟著陳時中要中國疫苗　王定宇：是當兄弟茶嗎？

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）



記者陶本和／台北報導

統促黨主席「白狼」張安樂近日揚言，要每天跟著衛福部長陳時中，要求接受中國國藥疫苗。對此，民進黨立委王定宇24日表示，現在是把中國疫苗當「兄弟茶」嗎？他說，最近發動認知戰的特定網路帳號，背後公司或組織，國安單位應該要調查清楚源頭。

統促黨上週赴疾管署「請命」，要求民進黨政府接受中國國藥疫苗，張安樂也揚言，要每天如影隨形跟著陳時中，宣稱如果得不到疫苗，他們不會罷休。

對此，王定宇透過臉書表示，現在是把中國疫苗當「兄弟茶」的概念嗎？他說，近幾個月，為了推銷中國疫苗，或是上海復星的瑕疵「復必泰」，藍營政治人物、特定媒體或媒體人、網紅、統促黨，以及某些「工具性帳號」都不斷散播要疫苗，為何不買上海復星、台灣沒有疫苗等。

王定宇質疑，這些是買辦、掮客嗎？發動認知戰的特定網路帳號，背後的公司或組織，國安單位應該要調查清楚源頭。

王定宇表示，台灣取得疫苗雖然辛苦，但還是按部就班跟著合約走，二月份左右，台灣的疫情穩定，疫苗不需要恐慌急迫到需要用次級的中國疫苗，或是港澳都認為有瑕疵的「復必泰」。

王定宇說，陳時中當時就說明，第二季疫苗應該會到，台灣目前第一、二批疫苗還有3萬劑，519到貨的41萬劑經驗證後，最快526可以開始施打，而六月份，五百多萬劑的莫德納會開始分批送抵台灣，七月份是台灣國產疫苗，月產能約500萬至1000萬劑。

▼白狼張安樂喊話，「我們要北京國藥疫苗」。（圖／翻攝自張安樂粉絲團）

