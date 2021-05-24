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王定宇做夢文諷BNT疫苗「報廢變暴利」　宅神一句話酸爆

▲▼朱學恆。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）

▲朱學恆開酸民進黨立委王定宇。（示意圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）

 實習記者陳妙津／綜合報導

民進黨立委王定宇22日以嘲諷口吻在臉書上表示，夢到「BNT」疫苗其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣如果買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」！宅神朱學恒今（24）日對此直言，王定宇身為立委有言論免責權，何必閃閃躲躲用作夢解釋，「我們也沒有因為王定宇租到很便宜的房子還嫌太貴，因此就把你的話當放屁啊」，同時指出在台灣疫情嚴峻的此刻，有疫苗不買才是意識形態作祟。

朱學恒今在臉書上表示，感覺我國的CDC對上海復星特別壞，「COVAX的疫苗難道不是我國官方主動去申請的嗎？MODERNA的疫苗難道不是我國主動去申請購買的嗎？AZ疫苗難道不是我國官方主動去申請購買的嗎？怎麼就上海復星的疫苗是他們或是國內的廠商需要主動跟CDC申請?這樣不是又雙重標準嗎？」

▲▼外交國防委員會，王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）
朱學恒也忍不住開酸，「我國知名的以8千元就在台北市跟民進黨發言人租到一間房子的王定宇又在臉書做夢說話了」，但立法委員發言有免責權，王定宇幹嘛那麼膽小害怕還要跟一般老百姓一樣躲躲閃閃用作夢的？

對於王定宇所言「BNT疫苗是被藍紅政客鼓吹購買的瑕疵品」的說法，朱學恒直言自己十分不解，「台灣目前很需要疫苗，就跟在沙漠中迷路的人需要喝水一樣，要不要買BNT疫苗跟是不是需要有關，和誰講什麼話哪有什麼關係？跟香港人要不要有甚麼關係？只要CDC審核通過，AZ疫苗我們不是也拿一堆即期品，還不知道這次打不打得完。」

朱學恒指出，這批疫苗是百分之百在德國製造，由美商在德國封裝，空運到亞洲來的，「我們也沒有因為王定宇租到很便宜的房子還嫌太貴，因此就把你的話當放屁啊？」全世界都在搶疫苗，台灣搶不到，現在有疫苗還不爽用，台灣疫情有沒有這麼輕鬆？你不買才是意識型態作祟吧？「不然胖胖王定宇委員不要打，給胖胖朱學恒打，十倍價錢我也願意」。

朱學恒表示，更重要的是，打了BNT疫苗以後有國際免疫認證，可以出國，但台灣的國產疫苗並沒有。最後他更提出去年3月報導資料指出，「當時BioNTech的信使核糖核酸(mRna)疫苗根本連人體實驗都沒開始，是否能取得授權都在未定之天，等於上海復星冒了一個很有可能血本無歸的風險，先投資五千萬美金買下1,580,777 BioNTech的普通股，也就是0.7%的股權，然後準備付出最多一億三千五百萬美金的費用，也就是額外付出八千五百案美金購買一億劑的BioNTech疫苗給大中華區使用」。

朱學恒表示，這代表上海復星早在疫情剛爆發的三月，就特別遠赴美國跟BioNTech在研發疫苗極度早期就簽訂了投資協議，而且入股BioNTech成為股東，「這個疫苗完全有可能徹底失敗，但他們冒了這個風險，而且賭贏了。正所謂早買早享受，晚買不一定有折扣。」

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