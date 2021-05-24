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「校正回歸」日期算法曝光　陳時中：顯露疫情真實性

文／中央社

國內連2天有新冠肺炎「校正回歸」個案，校正回歸病例定義是個案採檢到陽性結果通知日超過2天，須以採檢日加2天作為正確確診日期，指揮中心指揮官陳時中說，校正回歸是為回歸疫情真實面。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥23日晚上受訪時解釋，校正回歸病例定義是個案採檢通報後，因檢體運送、實驗室量能、無法及時登打檢驗結果等因素，未於2天內完成檢驗結果報告的個案。近日因登打系統造成確診個案資料未成功上傳，延遲收到數據，為真實呈現疫情，才會使用校正回歸。

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陳時中也在23日下午指揮中心記者會中表示，需要使用校正回歸，主因是回報程序及系統問題，產生檢驗通知「塞車」狀況，校正回歸個案才能顯露疫情真實性，是回歸真實面。校正回歸後，不僅國內本土個案總數不變，仍能讓民眾看清疫情發生時間、走向。

▲▼0523確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心23日公布的確診病例校正回歸統計圖表。

陳時中強調，不會因為是校正回歸個案就不積極處理，所有案件都會給予適當安置、醫療、管制、檢驗，「回歸真實，治療不會少」，也承諾會盡快解決程序問題，讓病人能即早進行安置，對疫情控制才有幫助。

但陳時中也說，即使政府及地方一起努力讓時間差縮到最低，但新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）採檢日至確診日一定會有空窗期，呼籲民眾共同配合，採檢完成後的等待期間，要靠大家配合防疫，才能保護家人與社會。

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