這次00：40開課！楊奕農直播「又破萬觀看」　網不睡上經濟學

▲楊奕農教授開直播又破萬人看。（圖／翻攝自Twitch）



記者黃可昀／綜合報導

全國學生停課至5月28日，是否會延長還得看指揮中心如何決策，目前學生大多遠端上課執行「停課不停學」，先前中原大學教授楊奕農19日在Twitch開直播上經濟學，吸引上萬人同時在線觀看，24日凌晨再度開直播授課，同樣引來破萬觀看數，再度掀起網友熱議。

楊奕農教授19日在直播平台Twitch教經濟學，原本應到人數為54人，但開播後人數直線上升，甚至一度來到1.7萬人，意外掀起話題，吸引更多人過去直播間朝聖，但從留言區來看，真正上課的人不多，幾乎都是來一探究竟的好奇網友，不過此事件過後，也為楊奕農累積了不小人氣。

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▲直播間突然湧入旁聽網友，楊教授笑了。（圖／翻攝自Twitch）



楊奕農24日凌晨12時40分再度於Twitch開台授課，即便已經是在半夜的時段，仍然有眾多網友前來觀看，24分鐘的直播累積1.6萬瀏覽次數。回顧前面幾段經濟學課程直播，最多人觀看的已經超過27.5萬瀏覽次數。

楊奕農向《ETtoday新聞雲》透露，其實19日直播當下精神很緊繃，無暇注意其他狀況，「只覺得留言板被洗」，還是以照顧到原班上課同學的成效為前提，下課後才發現自己爆紅了，突然多出這麼多學生確實很開心，無論來看的人是真的想學還是湊熱鬧，他都歡迎有興趣的網友一起來旁聽。