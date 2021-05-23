528後繼續停課？侯友宜回應！　陳時中曝疫情最新發展

▲台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、新北市長侯友宜。（圖／合成照）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（22日）公布新增本土確診案例321例，加上400例「校正回歸」累積案例，共計721例。對於外界憂心防疫並未趨緩，停課至5月28日的日期是否再延長，新北市長侯友宜回應，數字經過校正後，確診量還算穩，但等數字更明確後，才能看到未來趨勢。

侯友宜強調，現在還算高峰期時間點，5月28日是觀察指標，這幾天校正回來，狀況平穩，過幾天數字再更明確後，才能看到未來趨勢，目前分佈的量還算平穩，都可以掌握，目前為止，還會再強化相關作為。

至於是否走向四級警戒，侯友宜說，走到四級要由中央裁定，地方會反應意見，一起同步走，大家一起面對，敵人只有病毒。

台北市長柯文哲昨日並未針對是否繼續停課發表看法，不過，他表示，台北市快篩站陽性率微上升至7%左右，但這是反映一到兩週前的感染狀況，這週嚴格管制、停課等大家「自動自發封城」效果，下週大概才看得出來，不用恐慌。

行政院發言人羅秉成昨日表示，行政院長蘇貞昌召開防疫會議，針對指揮官陳時中報告，從本（5）月15日的高峰期來看，總體篩檢後的確診率已經從6.3%降到這2天的2.8%，確診率雖有明顯下降，但各地篩檢能量仍須配合需求持續增加。