528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜竟同時透露「1訊號」

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

中央疫情指揮中心19日宣布，全國升至第三級警戒至28日。由於本土案例數量並未明顯下降，台北市長柯文哲表示，若要在28日解除三級警戒，「我認為不太可能」；新北市長侯友宜也指出，「要做好隨時都有延長的準備」。

國內疫情大爆發，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，紛紛在上週五呼籲民眾待在家，阻斷病毒傳播鏈，未料，在週末2天卻一口氣出現570個「校正回歸」確診案例，引起民眾不安。

不僅如此，指揮中心指揮官陳時中23日在記者會上指出，22日全國陽性率是2.9%，23日是3.4％，有微幅上揚，研判是因雙北個案數相對較多。

由於過去9天單日病例都破百，對於未來疫情的發展，陳時中表示，「這一週是很重要觀察期」，包含陽性率變化、確診個案變化、分布情況與來源收斂等，都是重要參考因素。

是否可能在28日解除三級警戒，柯文哲23日表示，按照目前的疫情狀況，不太樂觀，也不太可能；且雙北涉及首都生活圈，要延長或解除，也還是要與新北商量。

侯友宜23日則回應，疫情看起來到現在為止，沒有樂觀的條件，市府要有嚴謹面對的態度，「要做好隨時都有延長的準備」，因此，後續要看近幾天的變化。

▼中央疫情指揮中心「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。（圖／中央疫情指揮中心提供）



