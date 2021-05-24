大姑收陌生訊息揭弟媳外遇！她回「嘿阿」露餡　人夫驚被戴綠帽8年

▲人夫經菸酒商不善迷戀賭博又靠岳母贊助生活費，人妻受不了移情愛上男同事並地下戀長達8年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄人妻因丈夫經商不善陷入低潮，她肩負家計重擔疲憊竟悄悄與男同事發生不倫戀。直到去年大姑收到臉書陌生訊息，對方告知「妳弟媳外遇而且8年了！」姊姊急忙告訴弟弟，人夫知道自己綠光罩頂勃然大怒，對妻子及小王求償60萬。高雄地院審理後，認大姑問「你有跟人家在一起是嗎？」、人妻則回「嘿阿」判賠10萬元。

據判決指出，人夫阿鈞（化名）與妻子阿嬌（化名）從結縭18年育2女。去年阿鈞姊姊(即大姑)卻收到一封臉書陌生訊息，對方稱「我是妳弟弟、弟媳共同朋友」甚至將阿嬌職業及地址說出，不僅如此，對方更說「妳弟媳跟別的男人婚外情8年喔」。

大姑知道後為之震驚，立刻傳簡訊及打電話給阿嬌求證，劈頭就問「你有跟人家在一起是嗎？」，阿嬌則委婉表示「嘿阿，可是他一直威脅，如果分就要告訴別人」，說完後並懇求大姑絕對不要告訴阿鈞。

大姑求證完後，馬上告訴弟弟這件事，阿鈞向阿嬌追問，質疑2人都暗通款曲8年，怎麼可能不知道阿嬌是已婚身分，沒想到阿嬌遭逼問後竟惱羞成怒，拋夫棄子離家出走。

▼人夫從姊姊嘴裡得知自己遭戴綠帽，憤而告上法院求償。（圖／達志／示意圖）

阿嬌出庭時難過表示，阿鈞婚後貸款錢經營菸酒生意，生意普通又愛賭博，收掉店面後又不積極找工作，害得她不時要跟娘家伸手要錢；甚至經濟問題時常起口角，自己也得出去工作，家裡的生活重擔都得靠她來支撐。

阿嬌向法官抱怨，自己已經肩負重擔，阿鈞甚至屢次懷疑她跟同事阿強（化名）發生外遇，她不斷解釋，卻遭到丈夫不斷在子女、親友面前以「我老婆跟別人外遇」等字眼汙辱她，甚至有肢體、言語暴力。她只是不願再承受恐據才離家，並向法官表示，去年9月2人也已調解離婚，希望法官駁回阿鈞請求；而小王阿強卓男則未出過庭辯論，更沒用書狀表示意見。

經法官勘驗阿嬌與大姑訊息，大姑質問是否「跟人家在一起」，阿嬌並不否認，並承認「已經切斷」、「很早就要斷了」、「我知道我不對了」，表示在一起的人就是阿強；大姑進一步追問「你們再一起那麼久，不就也有發生性關係了」，但阿嬌則未回應，法官依一般常情，所謂「在一起」就是指2人異於朋友關係的親密交往關係，對此認為阿嬌及阿強侵害阿鈞配偶權，因此判決2人應連帶賠償10萬元。全案可上訴

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