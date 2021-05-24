　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大姑收陌生訊息揭弟媳外遇！她回「嘿阿」露餡　人夫驚被戴綠帽8年

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫經菸酒商不善迷戀賭博又靠岳母贊助生活費，人妻受不了移情愛上男同事並地下戀長達8年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄人妻因丈夫經商不善陷入低潮，她肩負家計重擔疲憊竟悄悄與男同事發生不倫戀。直到去年大姑收到臉書陌生訊息，對方告知「妳弟媳外遇而且8年了！」姊姊急忙告訴弟弟，人夫知道自己綠光罩頂勃然大怒，對妻子及小王求償60萬。高雄地院審理後，認大姑問「你有跟人家在一起是嗎？」、人妻則回「嘿阿」判賠10萬元。

據判決指出，人夫阿鈞（化名）與妻子阿嬌（化名）從結縭18年育2女。去年阿鈞姊姊(即大姑)卻收到一封臉書陌生訊息，對方稱「我是妳弟弟、弟媳共同朋友」甚至將阿嬌職業及地址說出，不僅如此，對方更說「妳弟媳跟別的男人婚外情8年喔」。

大姑知道後為之震驚，立刻傳簡訊及打電話給阿嬌求證，劈頭就問「你有跟人家在一起是嗎？」，阿嬌則委婉表示「嘿阿，可是他一直威脅，如果分就要告訴別人」，說完後並懇求大姑絕對不要告訴阿鈞。

大姑求證完後，馬上告訴弟弟這件事，阿鈞向阿嬌追問，質疑2人都暗通款曲8年，怎麼可能不知道阿嬌是已婚身分，沒想到阿嬌遭逼問後竟惱羞成怒，拋夫棄子離家出走。

▼人夫從姊姊嘴裡得知自己遭戴綠帽，憤而告上法院求償。（圖／達志／示意圖）

▲桃園市失業曾姓男子屢屢懷疑妻外遇，還拿色情片給家人觀看，詆毀妻就是片中女主角，妻不堪曾男羞辱訴請離婚。（圖／達志／示意圖）

阿嬌出庭時難過表示，阿鈞婚後貸款錢經營菸酒生意，生意普通又愛賭博，收掉店面後又不積極找工作，害得她不時要跟娘家伸手要錢；甚至經濟問題時常起口角，自己也得出去工作，家裡的生活重擔都得靠她來支撐。

阿嬌向法官抱怨，自己已經肩負重擔，阿鈞甚至屢次懷疑她跟同事阿強（化名）發生外遇，她不斷解釋，卻遭到丈夫不斷在子女、親友面前以「我老婆跟別人外遇」等字眼汙辱她，甚至有肢體、言語暴力。她只是不願再承受恐據才離家，並向法官表示，去年9月2人也已調解離婚，希望法官駁回阿鈞請求；而小王阿強卓男則未出過庭辯論，更沒用書狀表示意見。

經法官勘驗阿嬌與大姑訊息，大姑質問是否「跟人家在一起」，阿嬌並不否認，並承認「已經切斷」、「很早就要斷了」、「我知道我不對了」，表示在一起的人就是阿強；大姑進一步追問「你們再一起那麼久，不就也有發生性關係了」，但阿嬌則未回應，法官依一般常情，所謂「在一起」就是指2人異於朋友關係的親密交往關係，對此認為阿嬌及阿強侵害阿鈞配偶權，因此判決2人應連帶賠償10萬元。全案可上訴

華米智慧手錶，原價5990元、特價2995元

亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹話

正妹遭堂哥染指忍9年：他爸是警察沒人會信我...為何受懲罰的是我
 

ET快訊
快訊／蘇貞昌召開疫情會議：要求指揮中心評估全國三級警戒是否延
台中一家4口3死！6歲女童喊「房間臭臭」　半夜跑客廳躲死劫
助雙北抗疫！東森集團捐1000萬　王令麟：全民共同守護家園
快訊／柯文哲下令快篩陽性PCR優先送檢　「3天才出來，拖我時
獨／富邦人壽1位業務員確診！　金融業已22名染疫
快訊／基隆夜唱男確診爆「1傳3」　急疫調上班地點
快訊／李昇基被爆愛上小6歲女星！　祕密交往1年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情期間少接觸　北檢訂搜索監聽票流程「司法警察免進辦公區」

桃園小吃店偷營業　警嗆：已經看到...8男女趕快戴口罩

大里一家4口燒炭3死！6歲女童喊「房間臭臭」　半夜跑客廳躲死劫

台中一家四口燒炭3死1倖存！疑經濟狀況不佳⋯鄰居曝：夫妻常吵架

五股區公所課員確診　與染疫里長會勘「自我隔離7天」仍發病

讓員警送觀旅局公文？南市府：誤解了...防北部色情業南竄

回收工到府服務遭喝令：掃地　半裸男要他一起吸…不從就巴頭

飼主不在家...2喵星人誤踩電陶爐開關引發火警　1隻嗆傷送醫

快訊／高雄工地意外！「6公尺橫樑」從天砸落地面　鷹架跟著倒

大姑收陌生訊息揭弟媳外遇！她回「嘿阿」露餡　人夫驚被戴綠帽8年

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

疫情期間少接觸　北檢訂搜索監聽票流程「司法警察免進辦公區」

桃園小吃店偷營業　警嗆：已經看到...8男女趕快戴口罩

大里一家4口燒炭3死！6歲女童喊「房間臭臭」　半夜跑客廳躲死劫

台中一家四口燒炭3死1倖存！疑經濟狀況不佳⋯鄰居曝：夫妻常吵架

五股區公所課員確診　與染疫里長會勘「自我隔離7天」仍發病

讓員警送觀旅局公文？南市府：誤解了...防北部色情業南竄

回收工到府服務遭喝令：掃地　半裸男要他一起吸…不從就巴頭

飼主不在家...2喵星人誤踩電陶爐開關引發火警　1隻嗆傷送醫

快訊／高雄工地意外！「6公尺橫樑」從天砸落地面　鷹架跟著倒

大姑收陌生訊息揭弟媳外遇！她回「嘿阿」露餡　人夫驚被戴綠帽8年

826隻幼龜深陷水溝　志工「自製撈網營救」網讚爆：英雄

大谷翔平是世界級打者　運動家：根本是創造出來的球員

蘇貞昌下令：避免中央、地方不同調　由指揮中心統一防疫決策

疫情期間少接觸　北檢訂搜索監聽票流程「司法警察免進辦公區」

2長者＋1員確診！其他33人「全快篩陽性」　信義某老人機構爆群聚感染　

奪冠為台灣疫情帶來正能量　徐薇淩：最幸福的事情

LIVE／台股校正上漲36點　【股市維大利】14:00即時解盤

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

臺大雲林虎尾院區設快篩站　現場民眾耐心等候

亞瑟士撤10年東區店面！「行星」撿便宜進駐　網問：賣甚麼的？

社會熱門新聞

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

即／北市大安防疫旅館1男身亡

直擊北市「人與人連結」　樓鳳小姐：一天一個就不錯

高雄女脫罩吐口水！麵包店曝影片

萬華阿公店「八國聯軍」3小時2000元！　老司機揭密

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄9男女「群聚打麻將」　全都沒戴口罩被送辦

八大營業地下化！酒店停業小姐改外送　大批外移地區曝

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

西門所1警確診　昨夜急送37人快篩又1陽

疫情連環爆！刑事局除偵查員染疫外

鹿港一摩鐵妙齡女出沒　他喊不出「女友」全名送辦

掉手機被送派出所！ 「蔡依林」現身領回

獨／直擊無罩淫業！超胸熱褲妹藏房內

更多熱門

相關新聞

人夫小三車震對話曝　辯僅愛撫沒結合下場曝

人夫小三車震對話曝　辯僅愛撫沒結合下場曝

高雄一名林姓女子2006年與陳姓男子結婚，婚後育有2女，不過去年林女發現丈夫竟然外遇，多次帶著小三前往汽車旅館休息，林姓人妻事後檢查行車紀錄器更是發現老公和小三多次在車上發生性行為，2人對話相當鹹濕露骨，更直接指出「弟弟...就是闖進妹妹的家」，林女怒對2人提告，不過丈夫和小三2人卻堅稱2人沒有發生性關係，只有愛撫。高雄地方法院審理後，不採信2人證詞，判2人須賠償林女40萬元。

公園車震遭錄音　小三判賠30萬元

公園車震遭錄音　小三判賠30萬元

汐止姊弟戀吵離婚！22歲夫持刀殺倒29歲妻放血

汐止姊弟戀吵離婚！22歲夫持刀殺倒29歲妻放血

與閨蜜男友頂樓激戰　心機女反控性侵

與閨蜜男友頂樓激戰　心機女反控性侵

外遇女同事判賠55萬　人夫一舉動讓小三免賠

外遇女同事判賠55萬　人夫一舉動讓小三免賠

關鍵字：

外遇夫妻地下戀劈腿人夫損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面