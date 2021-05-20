與閨蜜男友頂樓激戰　她假好心傳「要發揮暖男精神安慰喔」

▲新北一名少女將好姊妹介紹給男友認識，沒想到竟遭狠狠背叛，2人相約頂樓激戰，事後好姊妹竟怒告男友。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

如果男友劈腿對象是閨蜜，那得同時面臨失去愛人與好友！新北少女將閨蜜小美介紹給男友阿傑認識後，沒想到小美背著她傳訊息給阿傑「你很帥、聽說高潮會上吊眼睛」等性暗示言語。乾柴遇烈火一發不可收拾，2人相約頂樓激戰，結束後小美還交代阿傑「要發揮暖男精神」不要被知道。事後小美竟上警局告阿傑，士林地院依妨害性自主判他4月。

剛滿18歲的阿傑（化名）與就讀高一小珍（化名）為男女朋友，小珍在去年8月5日帶從國小到國中就很要好的閨蜜小美（化名）給阿傑認識，當下阿傑也知道小美未滿16歲，並互相追蹤IG。

同年8月13日阿傑用小珍的LINE傳訊息跟小美聊天，聊天過程中小美竟傳「高潮爽嗎? 」等訊息對阿傑性暗示，並不斷誇獎阿傑超帥。當天阿傑送小珍回家後，立刻用IG跟小美聊天並相約到小美家頂樓聊天。

到頂樓後，小美聊天過程中主題不斷以「打炮還蠻爽」等話題，導致阿傑禁不住誘惑並開始和小珍相擁激烈親吻並發生性行為，過程中小美都並未拒絕，結束後小美送阿傑搭乘電梯下樓。沒想到事後小美竟到警局對阿傑提告強制性交。

▼小珍遭閨蜜背叛，竟還得帶著難過情緒出庭為男友作證。（圖／免費圖庫PIXABAY）

檢警勘查小美與阿傑對話，發現事發當天她曾傳訊息對阿傑說「潮吹爽嗎，聽說很爽，聽說高潮會上吊眼睛」、「我朋友1男2女很爽誒，真的嗎，你有野戰過嗎，超酷，你問小珍要不要」、「我期待你的到來，超好笑，你覺得你抱得動我嗎，小珍都抱不動了」等語。

對此阿傑坦承發生性行為，但否認是強迫。對此檢警發現事發前，是小美與阿傑不斷以LINE訊息互相調情，性行為各自返家後，阿傑曾問是否已經將體外射的精液洗淨，小美則回「洗了」、「你衝動誒」。小美更在年8月13日22時54分許以IG聯絡阿傑，請阿傑發揮暖男精神安慰小珍，並請阿傑不要將2人發生性行為的事告知小珍，並提醒阿傑將對話用撤回功能，不要用刪除紀錄方式，避免小珍起疑，而2人通話過程中，小美回答語氣平穩，並無情緒激動、責備阿傑的口氣。

審理時女友小珍帶著悲傷出庭表示，之前就有親耳聽到陳姓友人曾嗆小美「為什麼跟阿傑打炮」，小美則未表示則說是被阿傑強迫，小美從沒告訴她自己被阿傑性侵等，而是小美自己向她坦承有與阿傑發生性行為。

對此法官故不採信小美片面指訴，據2人傳LINE調情對話及小珍證詞，認阿傑對於14歲以上未滿16歲女子性交，處有期徒刑4月。

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