與女同事「人與人連結」遭妻求償百萬　人夫一舉動讓小三免賠

▲王男外遇女同事遭逮，法院判賠55萬元，小三卻因人夫一關鍵舉動，讓她獲判免賠。（示意圖／CFP）

記者羅志華／台北報導

王姓男子與朱姓女同事外遇，2人於2018年間多次上摩鐵發生性行為，直到10月間被正宮逮到曖昧簡訊才停止，更在錄音中自白，正宮向丈夫求償70萬元、向小三求償30萬元，北院判丈夫應賠55萬元，至於小三，則因王男一關鍵舉動，全身而退免賠。

王男與妻子育有2子，卻於2018年7月間追求女同事，2人於9、10月間在南港、基隆摩鐵多次發生性行為，直到被抓包曖昧簡訊後，才在錄音中自白，過程中又因惱羞拿安全帽痛毆妻子，讓妻子憤而向2人求償。

王男否認外遇，稱錄音是在受迫下勉強配合，也沒對妻子動粗；小三則稱王男自稱是單親爸爸，她才放心與對方交往，並不知道自己成了小三。

法官勘驗錄音檔，認為王男還在其中對妻子推拖，「沒有拉，沒有每次都那個」、「哪有跟她約會阿」等語，難以認定王男是在被威脅下，而無法以自由意識表達，再參考正宮所提出的照片、王男錄音坦承與小三發生性行為、住房紀錄，認定王男侵害正宮配偶權，判賠50萬元，打傷妻子部分，判賠5萬。

小三部分，法官參考錄音中，王男在妻子質問下，僅稱小三不會再傳簡訊，證據不足認小三事前知情，且王男不僅曾向小三求婚，另供稱考慮妻子可能會提告後，才向小三坦承自己已婚，認定小三不知王男的人夫身分、沒有侵害正宮配偶權的故意，判決免賠。

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