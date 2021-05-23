「弟弟想闖妹妹的家」人夫小三車震對話曝　辯僅愛撫沒結合下場出爐

▲高雄一名人夫多次和小三在車上發生性行為，鹹濕對話被行車紀錄器全都錄下，讓元配氣得直接對2人求償80萬元。（圖／免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名林姓女子2006年與陳姓男子結婚，婚後育有2女，不過去年林女發現丈夫竟然外遇，多次帶著小三前往汽車旅館休息，林姓人妻事後檢查行車紀錄器更是發現老公和小三多次在車上發生性行為，2人對話相當鹹濕露骨，更直接指出「弟弟...就是闖進妹妹的家」，林女怒對2人提告，不過丈夫和小三2人卻堅稱2人沒有發生性關係，只有愛撫。高雄地方法院審理後，不採信2人證詞，判2人須賠償林女40萬元。

林姓女子與陳姓男子在2006年結婚，育有2女，不過2020年時卻被林女發現陳男有異狀，懷疑老公外遇，便拿了老公車上的行車紀錄器查看，沒想到這一看就發現老公多次帶著小三進出汽車旅館，2人更是多次在車上發生性行為，對話相當鹹濕露骨，因此怒對2人求償80萬元。

庭審時，陳男和小三都向法官堅稱2人在車上只有愛撫，沒有發生性行為，並認為林女所求太高應降至20萬元。

不過法官審酌行車紀錄器後卻發現，陳男對小三說：「就弟弟在...就是闖進妹妹的家，可是他不知道妹妹家庭」、「那個桃花源在洞口裡要去觸碰他才會阿...就是為了讓你爽」，女方則回應「弟弟有想我嗎？」，陳男回：「不想你想誰，我想掌握兩個奶凍」等，認為其2人辯稱僅有愛撫、未發生性行為等不足採信，2人確實逾越一般男女的社交分際，足以破壞陳男與林女夫妻間的生活圓滿，因此判陳男與小三須賠償林女40萬元，全案仍可上訴。

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