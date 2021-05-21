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小三公園激戰嬌嗔「被看光」 人夫驚喜她下面沒穿：找我塞住阿

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲正宮二度抓包王女與丈夫外遇，這次更錄下2人車震的呻吟、喘息、露骨對話，向小三求償百萬。（示意圖／CFP）

記者羅志華／台北報導

盛姓人夫與太太育有一子，於2018年間外遇王姓小三遭逮，事後王女雖判賠20萬元，卻仍與盛男往來，這次正宮不僅抓到她與丈夫視訊裸聊、公園車震，甚至還錄下2人性行為時的喘息、呻吟，某次盛男發現王女沒穿內褲，更驚喜調情道，「濕的時候跟我講，塞住阿」，讓正宮再度向小三求償百萬，北院判王女應賠30萬元。

王女表示，正宮所提出來的照片相當模糊，不能確定拍到的就是她與盛男，且她也只是和對方一起走在路上、吃飯，被錄音的部分，也只是和盛男親密互動，並沒有發生性行為。

法院參考正宮提出的照片、錄音，認為王女和盛男勾肩、搭手單獨進摩鐵，又與對方裸聊，甚至在2018年11月間，於公園停車場車震、停留近50分鐘，錄音內容中，更聽到在夾雜呻吟、喘息聲下，王女嬌嗔盛男弄痛她奶頭、被別人看光光，盛男回應「我沒射裡面」。

盛男與王女車震隔天的露骨討論也被錄下，盛男先壞問「昨晚我們在幹嘛？」，王女直接回應「你在插我啊」，後來盛男發現王女「下空」更是驚喜，「濕的時候跟我講，塞住阿！還真的沒內褲，好開心喔！」、「晚上我來找你，你就穿這樣」，法官認定王女侵害正宮配偶權犯行明確，判她應賠30萬元。

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