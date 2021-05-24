快訊／金門快篩站遭強制拆除！楊鎮浯衝機場發飆：自願篩檢就合法

▲金門快篩站設置不到一天，指揮中心稱程序未完備，設備24日一早就被拆除（圖／記者林名揚攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣政府宣布，24日起搭機前往金門的民眾，須提供3天內新冠肺炎檢驗陰性報告，否則須當場配合快篩；未料，指揮中心24日凌晨緊急發布回應，認為此舉違法，應撤銷公告。對此，金門縣長楊鎮浯24日一早現身金門機場，發現快篩站被拆除，當場發飆，強調：「自願篩檢就是合法！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊鎮浯見機場快篩站被拆除，氣得問航空站主任洪念慈：「不曉得情況就拆掉！」 。（圖／記者林名揚攝）

指揮中心24日凌晨緊急發出訊息，認為金門設置快篩站違法，金門縣長楊鎮浯一早到機場發現快篩站正在拆除，氣得直問航空站主任：「不管是不是自願，都不行？」、「還沒反映之前，通通不曉得狀況就拆掉？那自願的呢？」

楊鎮浯接受訪問時特別強調，台灣本島只剩一個縣市零確診，以近期出現確診案例的縣市來看，幾乎都是自熱區返回的鄉親，造成當地防疫缺口，「所有鄉親都跟我一樣擔心，會不會在自己不知道的情況下，造成防疫缺口，這是我們希望做快篩的初衷」。

▲楊鎮浯拿出公文，表示曾在17、21日行文至指揮中心，但遲未獲得回應 。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯也拿出公文，指出早在17日行文至中央流行疫情指揮中心，建請在台灣端的國內機場設置快篩站，如果中央無法配合，請同意在金門尚義機場入境處設置快篩站，「我們的公文一直要求在台灣篩，不行的話，希望同意在金門篩，也就是說，中央不做、我們自己來做」。

楊鎮浯表示，不管是17日還是21日的公文，各有正式告知並提出書面申請，公文內都講得非常清楚，「完全無法理解，未正式告知，並未提出書面申請，是什麼意思」。不過楊鎮浯也說，這項程序並不完備，「因為中央完全沒有回應！」

▲▼金門快篩站被拆除，楊鎮浯當場發飆，認為若是民眾自願篩檢仍合法 。（圖／記者林名揚攝）

金門航空站洪念慈表示，因設置快篩站違法，因此請縣府將設置收起來，若縣府取得衛福部的同意，會再請示是否能在機場設立快篩區域。

金門縣政府24日也重新發布公告‧調整為非強制性勸導入境旅客進行快篩，並請衛生局依程序報請中央同意。快篩政策調整為，與確診者接觸者、足跡交集者、來自熱區(雙北、桃園)旅客、與自覺自身有感染之虞者。強烈建議接受快篩檢測。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／仁惠醫院「院內感染匡列326人」 採檢結果全數出爐！

快訊／高雄本土病例+4！足跡史曝光…漢神巨蛋、小北百貨入列

沒戴口罩遭拒收！高雄男「怒甩3袋垃圾」丟地上 囂張畫面曝光

住家兼店面…他沒戴罩被開罰！網批：矯枉過正 衛生局1關鍵打臉

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！衛生局1動作認他違法

