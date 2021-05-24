　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／金門快篩站遭強制拆除！楊鎮浯衝機場發飆：自願篩檢就合法

▲金門快篩站被拆除，楊鎮浯發飆 。（圖／記者林名揚攝）

▲金門快篩站設置不到一天，指揮中心稱程序未完備，設備24日一早就被拆除（圖／記者林名揚攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣政府宣布，24日起搭機前往金門的民眾，須提供3天內新冠肺炎檢驗陰性報告，否則須當場配合快篩；未料，指揮中心24日凌晨緊急發布回應，認為此舉違法，應撤銷公告。對此，金門縣長楊鎮浯24日一早現身金門機場，發現快篩站被拆除，當場發飆，強調：「自願篩檢就是合法！」

▲楊鎮浯見機場快篩站被拆除，氣得問航空站主任洪念慈：「不曉得情況就拆掉！」 。（圖／記者林名揚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊鎮浯見機場快篩站被拆除，氣得問航空站主任洪念慈：「不曉得情況就拆掉！」 。（圖／記者林名揚攝）

指揮中心24日凌晨緊急發出訊息，認為金門設置快篩站違法，金門縣長楊鎮浯一早到機場發現快篩站正在拆除，氣得直問航空站主任：「不管是不是自願，都不行？」、「還沒反映之前，通通不曉得狀況就拆掉？那自願的呢？」

楊鎮浯接受訪問時特別強調，台灣本島只剩一個縣市零確診，以近期出現確診案例的縣市來看，幾乎都是自熱區返回的鄉親，造成當地防疫缺口，「所有鄉親都跟我一樣擔心，會不會在自己不知道的情況下，造成防疫缺口，這是我們希望做快篩的初衷」。

▲金門快篩站被拆除，楊鎮浯發飆 。（圖／記者林名揚攝）

▲楊鎮浯拿出公文，表示曾在17、21日行文至指揮中心，但遲未獲得回應 。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯也拿出公文，指出早在17日行文至中央流行疫情指揮中心，建請在台灣端的國內機場設置快篩站，如果中央無法配合，請同意在金門尚義機場入境處設置快篩站，「我們的公文一直要求在台灣篩，不行的話，希望同意在金門篩，也就是說，中央不做、我們自己來做」。

楊鎮浯表示，不管是17日還是21日的公文，各有正式告知並提出書面申請，公文內都講得非常清楚，「完全無法理解，未正式告知，並未提出書面申請，是什麼意思」。不過楊鎮浯也說，這項程序並不完備，「因為中央完全沒有回應！」

▲金門快篩站被拆除，楊鎮浯發飆 。（圖／記者林名揚攝）

▲▼金門快篩站被拆除，楊鎮浯當場發飆，認為若是民眾自願篩檢仍合法 。（圖／記者林名揚攝）

▲金門快篩站被拆除，楊鎮浯發飆 。（圖／記者林名揚攝）

金門航空站洪念慈表示，因設置快篩站違法，因此請縣府將設置收起來，若縣府取得衛福部的同意，會再請示是否能在機場設立快篩區域。

金門縣政府24日也重新發布公告‧調整為非強制性勸導入境旅客進行快篩，並請衛生局依程序報請中央同意。快篩政策調整為，與確診者接觸者、足跡交集者、來自熱區(雙北、桃園)旅客、與自覺自身有感染之虞者。強烈建議接受快篩檢測。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／仁惠醫院「院內感染匡列326人」　採檢結果全數出爐！

快訊／高雄本土病例+4！足跡史曝光…漢神巨蛋、小北百貨入列

沒戴口罩遭拒收！高雄男「怒甩3袋垃圾」丟地上　囂張畫面曝光

住家兼店面…他沒戴罩被開罰！網批：矯枉過正　衛生局1關鍵打臉

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！衛生局1動作認他違法

ET快訊
仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒
甘肅馬拉松21死！超馬一哥「雙膝磨爛」亡　遇難慘況曝光
快訊／北市大安防疫旅館　1男死亡
獨／國泰世華銀西門分行　1員工確診
快訊／台中一家4口燒炭！警破門驚見3死　僅6歲女童倖存
男確診冒6症狀！網狂問「勃起正常嗎」　他親曝現況
快訊／疫情仍嚴峻！林右昌喊話中央：「全國三級警戒」延長兩週

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

確診者在101大樓上班　業者回應：已全棟清潔消毒

英國變異株傳播力多5成！單日增6死　專家籲長者6／8前好好待在家

彰化又有新增確診足跡！員林、彰化3+1　運動公園和集興宮入列

5／23一日6死創新高！下週恐迎確診死亡人數高峰　專家曝原因

午後雷雨有機會下到晚上！2波鋒面接力　若有颱風「容易大翻盤」

醫護人力不足！指揮中心鬆綁返工標準：隔離7天採檢陰性可上工

阿嬤進超商喊「我不識字」拒填實聯制！怒咒店員：你們都會得肺炎

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

確診者在101大樓上班　業者回應：已全棟清潔消毒

英國變異株傳播力多5成！單日增6死　專家籲長者6／8前好好待在家

彰化又有新增確診足跡！員林、彰化3+1　運動公園和集興宮入列

5／23一日6死創新高！下週恐迎確診死亡人數高峰　專家曝原因

午後雷雨有機會下到晚上！2波鋒面接力　若有颱風「容易大翻盤」

醫護人力不足！指揮中心鬆綁返工標準：隔離7天採檢陰性可上工

阿嬤進超商喊「我不識字」拒填實聯制！怒咒店員：你們都會得肺炎

3地點感染源不明！林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒

鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

特企／侏儒兔剛帶回家像湯圓！　「幸福暴增3KG」媽笑：跟狗一樣重

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

吳崑玉／同島一命　沉著應戰—這波疫情教會我們什麼事？

南投東方紅5員工染疫　養生館陪侍女「到府陪酒」被抓包

小色喵鑽媽衣服「躺胸酣睡」　幸福樣惹網羨：好香～想當貓了

媽媽訂製氣球送李光洙　「兒子，辛苦了」：謝謝你這11年來的相伴

電量使用率達93％！超過預估最高用電量3700萬瓩

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

國軍大功臣！石門水庫清淤超標

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

遊客帶子女衝屏東烤肉戲水！鄉長感嘆：白浪

淡江大學4師生確診！校內6天足跡曝

今年本土破3000「最新3102例地圖」　本島剩唯一淨土

綠的抗菌潔手乳3配方違規　全面下架

醫千字道歉：誤認快篩醫護穿雨衣工作

寶雅業務確診走9店…員工曝「黑心真相」業者回應了

王浩宇曝24間店從早到下午只賺599元

更多熱門

相關新聞

林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

林右昌「最擔心小吃店染疫員工」：像萬華群聚

本土疫情持續升溫，基隆市昨新增5例個案，累計確診數已達40例。基隆市長林右昌今（24日）召開防疫記者會，除了公布案3835、案4090的足跡，另外也說明指揮中心公布5起個案的詳細狀況，其中成功市場、小姑娘小吃店、安樂果菜批發市場皆出現過確診者足跡，目前皆感染源不明，其中他最擔心小姑娘小吃店染疫員工一案，「像萬華群聚案件一樣」。

仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒

仁寶電腦員工確診！曾和兩同事約見面　總部大樓急消毒

桃園200醫護投入防疫　增設採檢站

桃園200醫護投入防疫　增設採檢站

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用

疫情擊垮百業！他居然被加薪　釣出更狂公司

疫情擊垮百業！他居然被加薪　釣出更狂公司

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染金門楊鎮浯機場快篩站發飆

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

從「發病日」看疫情　前衛長：5月底每日本土病例降至個位數

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面