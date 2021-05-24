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屏東春日遊客照樣戲水、登山　 鄉長怒PO文：同島一命，有嗎？　

▲枋寮警分局人員會同公所人員勸離戲水遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局人員會同公所人員勸離戲水遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內疫情3級警戒，外出全面戴口罩，有民眾24日到春日鄉戲水、登山，引來春日鄉長柯自強24日在臉書po文照，批「為何一定要跑來春日鄉登山、戲水呢？」，「同島一命，有嗎？」，轄區的枋寮警分局獲報也會同公所人員勸離，提醒不要群聚，且要全程戴口罩，遊客也配合離去，公所近日將製作告示牌禁止疫情期間溪畔活動，警方也會加強該處所巡查取締。

▲枋寮警分局人員會同公所人員勸離戲水遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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▲▼戲水、勸離。

▲枋寮警分局人員會同公所人員勸離戲水遊客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮分局春日分駐所23日下午獲報士文溪3號橋下有人在溪邊玩水，立即指派副所長郭約翰會同春日鄉公所蔡秘書及村長胡石龍前往處理。

員警抵達時發現有二、三組家庭分別為6至7人在溪邊不同地點戲水，雖有佩戴口罩，但屏東縣防疫已提升為三級警戒，室外不得有10人以上的聚會，因此全部勸導離開，民眾也都配合。

春日鄉公所針對這種現象，也將製作告示牌禁止疫情期間溪畔活動，警方亦會加強該處所巡查取締。

枋寮分局長簡彥匡呼籲，目前疫情相當嚴峻，所有民眾外出均應全程佩戴口罩，避免群聚，違反防疫規定者，將依傳染病防治法第37條及67條移請衛生主管機關裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

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