記取SARS教訓！最暖里長募逾4000份食物包　疫情下助全台弱勢度難關





▲方荷生募資食物包照顧弱勢民眾，已經募到超過4000份。（圖／翻攝方荷生臉書，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，全台進入第三級警戒，部分民眾還可以進行居家上班，不至於沒有收入，然而許多原本經濟就弱勢的民眾瞬間沒有經濟來源，連基本溫飽都難滿足不了；全國首創食物銀行的「地表最強里長」北市忠勤里長方荷生，開始募「愛心食物包」來幫助這些弱勢族群，「原本打算募資1000份，但現在有好多好朋友贊助，已經超過4000份了！」

方荷生24日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，自己是南機場在地人，也就是2003年SARS爆發時死亡人數最多的地區，那時候社區有很多人被隔離、在家裡面沒有物資，比現在情況更嚴重，所以他便成立了食物銀行。

「我自己一開始的初衷，就是2個目的！」方荷生透露，第一，當然是食物「救濟」，讓需要的人可以去超商等地方拿物資，第二就是「備災」，當發生疫情時，食物銀行能將物資馬上送到各弱勢家庭中；這個在2020年2月3日，有些人居家檢疫卻沒收到物資時，他們除了去送便當外，也會提供物資，例如日用品、麵條、罐頭等，因為這些本來就是備在食物銀行裡面的物資。

方荷生說，這次啟動三級警戒，加上看到很多人受到疫情影響，所以他想自己來募集「愛心食物包」，這些食物包大概能撐一週左右，幫助收入銳減、有困難的家庭渡過難關。

關於方荷生提及的「愛心食物包」，每份1500元，裡面包括泡麵5入、沖泡飲、八寶粥、鰻魚罐頭、土豆麵筋、肉鬆、水、保久乳6入、蘇打餅乾、調理包3入。在方荷生於15日在臉書刊登募資訊息後，3天後（18日）便於臉書表示，已經募到504萬8423元，正在準備物資包，會與家樂福合作協助配送。

「我本來是打算募資1000份的，但有好多好多朋友贊助，現在已經超過4000份了！」方荷生暖心地說，這4000份愛心食物包，他24日會開始逐一分送1500份給南機場食物銀行、臻佶祥食物銀行旗艦店、大誌雜誌、文山忠信食物銀行、新莊食物銀行、逆風劇團、三峽小草書屋、基隆最用心食物銀行等。

方荷生也提及，另外2500份也將向家樂福下單、購買，並且陸續分享給台中、台南、高雄、花蓮的食物銀行，讓經濟受到影響的人能享受到食物包好處，幫助許多民眾。

而由於疫情尚未趨緩，方荷生的募資食物包的活動尚不會終止。方荷生表示，歡迎願意支持他們的民眾聯繫臻佶祥社會服務協會，他們會聯合台灣食物銀行，ㄧ起讓這次疫情中需要幫助的人能夠撑過去，也歡迎需要食物包的團體聯繫他們，「台北加油，台灣加油。」