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北市超暖里長募食包顧萬華　第一批今分送「我們都是一個生活圈」

▲▼台北市中正區忠勤里里長方荷生發起募集令，第一批食物到齊，24日逐一分送各食物銀行。（圖／翻攝自Facebook／方荷生提供）

▲台北市中正區忠勤里里長方荷生發起募集令，第一批食物到齊，24日逐一分送各食物銀行。（圖／翻攝自Facebook／方荷生，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，尤其萬華茶藝館爆發多起群聚感染，也讓萬華開始受到異樣眼光看待。台北市中正區忠勤里里長方荷生在15日雙北進入三級警戒時，在個人臉書發起募集令，希望募得10000份食物包，每份食物包（生活日用品）1500元。

方荷生15日在臉書表示，從102年成立第一家社區型的食物銀行開始，初衷就是希望讓需要的人可以得到自己需要的物資，同時，在社區災變時啟動備災的功能，尤其在歷經SARS後，新冠肺炎疫情延燒來到第二年，身處在中正萬華區看到有太多家庭、街友團體、社福團體需要幫忙，看到萬華區被列高危險區，許多人視萬華為禁區，憂心萬華一些弱勢團體將走上資源不易募集之境。

▲▼台北市中正區忠勤里里長方荷生發起募集令，第一批食物到齊，24日逐一分送各食物銀行。（圖／翻攝自Facebook／方荷生提供）

「我們都是一個生活圈。」方荷生指出，自己是萬華人也是中正人，更是台北人，台北有事他們不會跑，一直都在，需要大家的支持與支援，一起支持台北，希望募得10000份食物包，每份食物包（生活日用品）1500元，可以小額支持，他們會跟家樂福訂購表單上的食物包，也可以上網買好，送到台北市中正區中華路二段301巷12號南機場食物銀行。

▲▼台北市中正區忠勤里里長方荷生發起募集令，第一批食物到齊，24日逐一分送各食物銀行。（圖／翻攝自Facebook／方荷生提供）

第一批食物包23日到齊了。方荷生23日在臉書表示，向家樂福購買的1500份物資，24日開始逐一分送給大誌雜誌、文山忠信食物銀行、新莊食物銀行、逆風劇團、三峽小草書屋、基隆最用心食物銀行、南機場食物銀行、臻佶祥食物銀行旗艦店等；接下來第二批2500份也將向家樂福下單購買陸續分享台中、台南、高雄、花蓮食物銀行，由臻佶祥協會在台北買單，當地家樂福出貨，將贊助者的愛心分享到台灣的食物銀行。

▲▼台北市中正區忠勤里里長方荷生發起募集令，第一批食物到齊，24日逐一分送各食物銀行。（圖／翻攝自Facebook／方荷生提供）

方荷生強調，疫情仍未趨緩，募集食物包的活動不會終止，一份食物包可以用上7至10天，歡迎願意支持的朋友和他們聯絡，臻佶祥社會服務協會會聯合台灣食物銀行聯合會，一起讓這次疫情中需要幫助的人能夠撑過去，「有需要食物包的圖體請聯繫我們，謝謝大家，台北加油，台灣加油」

▲▼台北市中正區忠勤里里長方荷生發起募集令，第一批食物到齊，24日逐一分送各食物銀行。（圖／翻攝自Facebook／方荷生提供）

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