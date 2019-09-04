蔡英文親頒！第10屆「總統文化獎」名單公佈　朱銘、豪華朗機工入列

▲第10屆「總統文化獎」名單公佈，雕塑大師朱銘、青年藝術團體「豪華朗機工」等入列。



記者林育綾／台北報導

中華文化總會每2年舉辦「總統文化獎」甄選，表揚文化耕耘獎、人道奉獻獎、青年創意獎、在地希望獎、社會改革獎等5個獎項，評選出能夠代表台灣社會價值的個人或團體，而今年第10屆總統文化獎歷經2個月的徵件、3階段評選，在今（9/4）公布得獎名單，包括雕塑大師朱銘、青年創意藝術團體「豪華朗機工」等入列，蔡英文總統將於10月18日親自頒獎。

第10屆「總統文化獎」自3月18日起公開徵件兩個月，藉由自行參選、推薦參選、提名參選等3種方式，報名件數達137件。文化總會特別設置籌備委員會，由副總統陳建仁擔任總召集人，文總副會長江春男擔任副總召集人，也邀請國家文藝獎得主李魁賢、監察委員王幼玲、台灣創意中心董事長張基義、田中央聯合建築師事務所創辦人黃聲遠、總統府資政蕭新煌，分別擔任「文化耕耘獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」、「在地希望獎」、「社會改革獎」等5個獎項的召集人，並遴聘社會賢達與專家學者共52位組成評審團，選出本屆得主。

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得獎名單如下：

文化耕耘獎 - 朱銘

人道奉獻獎 - 財團法人台灣基督教門諾會黎明機構

青年創意獎 - 豪華朗機工

在地希望獎 - 方荷生

社會改革獎 - 台灣人權促進會

文化總會表示，第10屆總統文化獎從不同世代與不同領域中，選出了5組得獎者。他們的長期耕耘與實踐，體現了台灣在地的能量，以及對國際發聲的軟實力，更體現了這個關鍵歷史時刻的台灣價值。

邁入第10屆的總統文化獎，也代表走過20年的台灣文化軌跡，文化總會希望藉此盛會，回望20年的台灣文化脈絡，將於10月18日(五)舉辦頒獎典禮，總統將親自頒發由藝術家何佳興、金工藝術家趙丹綺及春池玻璃共同打造的獎座，並在10月19、20日於松山文創園區舉辦「NEXT 20 Festival」活動，以一系列重量級講座、對談、展覽和紀錄片，邀民眾一起思考當代台灣文化的精神。

得獎者介紹：

文化耕耘獎 - 朱銘

世界著名雕刻大師，1980年開始活耀於世界各地，作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都備受國際推崇及肯定，至今香港、日本、新加坡、美國、英國、比利時、盧森堡、加拿大等各國城巿皆有朱銘的蹤跡。

1999年，朱銘在新北巿金山區創設了一座戶外雕刻美術館「朱銘美術館」，迄今20年來長期深耕藝術教育，積極策劃展覽與國際連結，提供青年藝術家駐館創作，並全面蒐集、統整及編纂台灣戰後雕塑資料，發行學術專刊，推動雕塑藝術研究發展，並提供完善的兒童藝工計畫，陪伴培育台灣北海岸下一代的藝術幼苗，為台灣藝術發展盡心盡力。2017年更獲得ICOM國際博物館界表揚，為亞洲唯一獲獎的私立美術館，與法國羅浮宮並列。

人道奉獻獎 - 財團法人台灣基督教門諾會黎明機構

加拿大籍羅樂道牧師於1977年在花蓮創辦黎明啟智中心（黎明機構前身），首開東部啟智教育先河，以實踐「人道關懷」為職志，投入身心障礙者身、心、靈的照顧。黎明機構近10年來，隨時代趨勢變化引進新觀念(green care)、動物撫療(Han power)作法，將服務事項延伸到社區、部落、鄉間，增設「社區服務中心」、「職業重建中心」、「黎明向陽園照顧農場」，從身心障礙擴及到銀髮長輩及社區民眾、資源特教學生，一路發展皆以「人」為出發點。黎明機構工作人員自詡為「守夜的人」，不管暗夜有多黑多長，就是陪伴身心障礙和弱勢者迎接黎明曙光，帶來溫暖和盼望。



青年創意獎 - 豪華朗機工

豪華朗機工是由四位藝術家張耿豪、張耿華、陳志建及林昆穎所組成的藝術團體，作品以「合作共創」為探討主題，強調對象與社會主題的共創。

2009年與台新藝術基金會合作「天氣好不好我們都要飛」計畫，將37,200位小朋友的作品結合成動畫，每一張創作也成為分析城鄉色彩與文化現象的資料庫。2017年受邀參與臺北世界大學運動會，整合在地設計製造，創作精神象徵生生不息的聖火裝置，並參與開幕文化節目導演工作，成功將台灣「圓聚融、拼改創、傳交織」三種土地人文特性文化融入奇幻的大型運動秀，展現台灣印象，成為國際矚目的台灣實力。2018年，臺中世界花卉博覽會之點題作品「聆聽花開的聲音」，集過去作品大成，將公部門資源透過在地榮耀感的擴散，整合串連12家技術企業、建築產業、校際教育，以「共創精神」的強烈呼喊為主張，在產、官、學、藝界引起翻轉世代的實質力量。

在地希望獎 - 方荷生

台北巿中正區忠勤里里長，忠勤里辦公室在方荷生里長的努力下，在社區打造「南機場樂活園地」服務老人送供共餐，孩子們國中小課輔輔導，飛行少年咖啡夢工廠（書屋花甲)，並成立在台灣第一間社區型的「南機場幸福食物銀行」。

從居民的互助扶持開始，投入22多年的時間，持續關注里民們的需求，推動多項工作，更進一步的發展成為「惜食」、「續食」、「食享」、「食善」等「食公益」的實踐模式，大大擴展台灣在地推行社區再造的潛能。

社會改革獎 - 台灣人權促進會

台灣人權促進會成立於1984年12月10日（國際人權日），成立之初主要工作以救援政治犯、要求解除戒嚴，也長期關注司法改革、救援冤案、推動廢除死刑，至今仍持續推動集會結社權、網路言論自由、隱私權、居住權、難民無國籍人移工移民權利、監所人權、國家人權機制等，時刻守望人權法案，在行政機關研擬草案時發聲，在國會積極遊說，也監測落實情況。

台權會也透過參與聲援各種遊行、協助個案、舉辦人權營隊、工作坊、志工培訓、提供實習等，培養下一代人權種籽。並以各種形式的出版品，促進公眾對於人權議題的瞭解及關注。

長年來更以民間力量拓展台灣在國際的能見度，促成歷史最悠久的國際人權組織FIDH (International Federation for Human Rights)於今年在台北舉辦年會，這是FIDH首度在亞洲舉辦年會，將讓國際社會見證台灣的自由民主，並與全球人權捍衛者及專家學者共同討論人權議題。