台中禁餐廳內用！店家傻眼：員工怎吃飯　市府給解答

▲台中市禁止餐廳內用，員工、家人吃飯該怎麼做，市府給解答。（圖／台中市政府提供）



記者柯振中／綜合報導

全台防疫三級警戒，台中市府下令，全市餐廳禁止內用，戶外也不能飲食，引起民眾熱議。對此，台中市府也說明，若是員工、家人要用餐，應該先將店門關閉，並公告「暫停營業」，以免違反規定。

台中禁止內用的消息曝光，引起許多外地客不滿，等到餐點帶回家，飯菜都涼了，也不能在戶外用餐，根本不曉得要躲在哪裡吃。

此外，也有民眾好奇，若是業者的員工、家人想用餐，是不是也不能在餐廳裡面吃。對此，台中市府解答，若是員工、家人需要用餐，應該先關閉店門，再在外部公告「暫停營業」，這樣就能吃，也免得違反規定。

▼事實上，除了餐廳以外，許多百貨、超商目前也不能內用。（示意圖／記者李毓康攝）



也有台中業者說明，會透過分流的方式，讓員工進入廚房內用餐，吃完再出來，這樣能夠避免關門，也不怕違反規定。

至於外地顧客抱怨的部分，則有許多網友表達不滿，目前正值疫情期間，為何要到外地遊玩，應該以防疫為優先，也能避免擴散。

為此，台中市府經發局23日遊專門委員謝公耀、林敏棋帶隊，前往第五公有零售市場、逢甲商圈，稽查店家、消費者戴口罩的情況。

稽查過程中，隊伍發現有民眾沒戴好口罩，上前勸導後有配合將口罩拉至鼻樑上方，期間也向7間店家宣導禁止內用，店家也都有配合，並落實外帶實聯制規定。

▼台中市府禁止內用，率隊稽查。（圖／台中市政府）



此外，台中市府也推出4項規定，透過「外送只到大樓管理室」、「贈送外送公會會員口罩」、「要求平台合理派單」、「呼籲消費者線上付款」等方式，維護外送員的權益。

勞工局長張大春、外送人員職業工會秘書長涂國樑說明，透過合理派單的方式，可以避免外送員搶快，導致交通事故，或超時工作的狀況，線上付款則可以避免直接接觸。

台中市都發局也發文提醒，外送員送餐到大樓時，只能送到1樓，再由管理室通知住戶下樓領取，以減少送餐時間，也能避免民眾與外送員接觸。

盧秀燕也宣布，會贈送外送員公會會員每人50片口罩，藉此宣導加強防疫，而外送員職業工會也響應號召，準備口罩送給外送員，23日上午10點在工會發放，以鞏固安全網。

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