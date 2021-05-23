盼中央說明「疫苗何時來」　柯文哲：要撐到7月打國產？

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市議員王欣儀23日提出，第一線警察人員時常要面對不特定民眾，處於染疫的高風險中，但公費疫苗接種順位卻排在第5，等同於打不到，要求北市府應安排優先接種。對此，台北市長柯文哲23日強調，中央應該講明白，疫苗到底何時才會進來，真的要撐到7月打國產疫苗嗎？

王欣儀表示，接獲基層員警陳情，新冠肺炎疫情嚴峻，位處第一線的警察因為每天都要面對無數不特定民眾，執勤時無不膽戰心驚，家屬也非常擔憂；但現今除了萬華區的員警已全數接種新冠疫苗之外，其他基層警員因按照公費疫苗接種順序，是排在「第5順位」，根本等同打不到。

王欣儀認為，第一線警員每日工作除了要負責基本治安維護、協助處理緊迫或業管機關無法即時到場之事件、即時通報急難救助之外，在新冠肺炎疫情發生以來，還要協助衛生單位疫調及協助患者就醫，以及提供許許多多的行政協助，例如勸導、取締不戴口罩的民眾、稽查違規營業場所等，都須要直接到現場面對民眾，隨時都可能會處在染疫的高風險之中。

王欣儀說，北市疫情持續延燒，第一線基層警員位處新冠肺炎公費疫苗接種的第5順位，既然無法減少警員勤務，就更該要安排「優先接種」，否則打不到疫苗就該要縮減不必要的勤務，以減少接觸、降低染疫風險，不要反而讓員警成為傳播鏈。

柯文哲23日召開防疫記者會，提及萬華地區警消於上週末被下令強制接種疫苗，「我再講一次，疫苗還是最終解決辦法！」他認為台灣國民素質不會讓疫情失控，未來一週大概能慢慢壓下來，只是還需要蔓延一陣子。

話鋒一轉，柯文哲強調，中央應該要講明白，疫苗何時才要進來，真的要撐到7月打國產疫苗嗎？且7月又是何時？日前抵台的41萬劑AZ疫苗應盡快發下來，讓有需要的人先打；儘管現在大家因為疫情緊張搶打疫苗，但作為負責任的政府，還是要管制疫苗，例如萬華比較緊急，所以萬華警消先打，若有擴散至其他區域則優先接種。

▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）