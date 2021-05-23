快訊／新北「不公布確診足跡」引恐慌　侯友宜：這是中央特別下令

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例為「校正回歸」上週各日個案。新北市今天新增142例，板橋區最多為32例，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。新北市衛生局昨天宣布，不再公布每日足跡，僅公佈多次重複或有多個確診案例到過的場所。對於不公布足跡恐引發民眾恐慌，新北市長侯友宜23日強調，「不公布是中央特別下令，我們遵照中央指示辦理。」

侯友宜表示，新北市總確診人數已1496案，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等這幾區域，因為跟萬華臨近，篩檢出來的有80%以上都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫。並宣布，24日起將分別在三重區、新莊區，設立「社區防疫中心」。

新北市隨後公佈各行政區確診人數分布，最多的是板橋49例、中和27例、新莊25例，三重20例、土城17例、永和15例、淡水13例、泰山9例、五股8例、蘆洲8例、新店7例、樹林5例、汐止3例；三峽、八里、林口各2例；深坑、瑞芳、鶯歌各1例。

針對新北市不公布確診足跡，衛生局昨天發布新聞稿表示，依指揮中心修訂記者會個案資料發布原則，3點情況考慮公開足跡地點，包括個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義之對象，未來僅公佈重複性高的足跡。

衛生局說明，即日起，除非上述原因，不再每日公布足跡，疫情期間提醒市民，沒事待在家、減少活動或集會，必要外出時全程佩戴口罩，降低被病毒感染機會。