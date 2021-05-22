　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男想衝台大醫院幫繳「確診正妹」醫藥費　一通電話破局

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市一名男子日前在網路上認識一名女子，不料女子竟用治療新冠肺炎積欠醫藥費為理由要求匯款，所幸男子前往派出所查證，員警告知這就是詐騙集團最新的手法，千萬不要上當受騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區一名男子日前在網路上認識一名女子，經過數日聊天後產生好感，不料女子竟用治療新冠肺炎積欠醫藥費為理由要求匯款，男子半信半疑前往派出所查證，員警聽聞後立刻說，這就是詐騙集團最新的手法，千萬不要上當受騙。

據了解，21日下午2點左右，一名68歲的周姓男子匆忙走進高雄市警察局三民一分局哈爾濱派出所內，指出自己日前在臉書上認識一名女子，經過數日聊天談心後產生好感，不料該女子自稱因新冠肺炎確診到台大醫院接受隔離治療目前已康復，但因醫藥費用未結清，無法解除隔離返家，甚至已有自殺的念頭出現。

周男聽聞女子遭遇後，心生憐憫急著要北上幫忙繳費，女子卻說現在新冠肺炎疫情嚴重，擔心會有危險要求用匯款方式比較安全，但周男依舊十分擔心女子情況，才前來派出所尋求警方協助並且希望能致電台大醫院詢問。

哈爾濱派出所員警聽完後，立即向周男表示這是最新的詐騙手法，並勸說他打消匯款念頭，還一邊搜尋相關新聞讓他查看，此時剛好女子撥打電話過來，警方順勢接通電話就立刻被掛斷，周男親眼看見這一幕才恍然大悟原來這根本就是一場騙局！

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

《火神的眼淚》接生橋段高雄上演　男嬰父帶彌月蛋糕致謝

快訊／陳其邁宣布：不戴口罩，環保局拒收垃圾！警察直接開罰

ET快訊
「打我呀，笨蛋」有罪嗎　美女律師2個月前神預測！答案驚呆
「基隆4確診足跡」曝光　全聯、美聯社都在列
新北衛生局證實「今個案爆量」　永和翁死後確診案號曝驚人數字
餐飲妹收入慘減！房東秒傳「6月租金先不拿」　網全歪樓了
快訊／今本土確診傳爆量！侯友宜宣布：板橋中和啟動強化三級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中中清路民宅起火！火勢延燒「4人受困」　警消急灌救

害高市警局長遭拔官　美麗華舞廳命案刀客判囚17年！8共犯無罪

高雄男想衝台大醫院幫繳「確診正妹」醫藥費　一通電話破局

永和78歲翁死後「確診案號」曝驚人數字　衛生局：今天的確爆量

「人與人連結」行情剩2千！彰警揪2茶花女賣春　嫖客也怕玩命交易

買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網　警：她步行偷竊很難抓

新北男遭砍30公分...奔「黑道急救站」遭拒　「轉診3家醫院」縫合

修但幾勒！買高雄仁武烤鴨別急衝店面　老闆：即日起改電話預約

多人快篩陽性！北市救護員隸屬不同分隊　都支援萬華勤務

不甩三級警戒！苗栗民宅6人群聚打牌　警一次全逮「罰緩6萬起跳」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

貓VS.狗實測「棉線挑戰」兩樣情 貪吃薩摩耶暴力破解形象秒蒸發

快訊／台中中清路民宅起火！火勢延燒「4人受困」　警消急灌救

害高市警局長遭拔官　美麗華舞廳命案刀客判囚17年！8共犯無罪

高雄男想衝台大醫院幫繳「確診正妹」醫藥費　一通電話破局

永和78歲翁死後「確診案號」曝驚人數字　衛生局：今天的確爆量

「人與人連結」行情剩2千！彰警揪2茶花女賣春　嫖客也怕玩命交易

買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網　警：她步行偷竊很難抓

新北男遭砍30公分...奔「黑道急救站」遭拒　「轉診3家醫院」縫合

修但幾勒！買高雄仁武烤鴨別急衝店面　老闆：即日起改電話預約

多人快篩陽性！北市救護員隸屬不同分隊　都支援萬華勤務

不甩三級警戒！苗栗民宅6人群聚打牌　警一次全逮「罰緩6萬起跳」

美國加州即將告別口罩與社交距離　6月恢復正常生活

擠出肉被嗆「好肥」暴怒開譙　宛宛兒站起來秀真實身材

讓店家活下去！精選民生社區外送美食　護理人員點餐「肉量加倍」

終於亮「綠燈」　台電:核三1號機將滿載發電、供電充裕

快訊／台中中清路民宅起火！火勢延燒「4人受困」　警消急灌救

來急診風險「高到沒法想像」　醫師給4建議：快打疫苗你沒得選了！

美防長3度請求與中國軍方對談遭拒！　拜登政府為談話對象起分歧

美韓將廢除《飛彈指南》！北京納入南韓飛彈打擊範圍　恐觸怒中國

喜歡黑色還白色？聲寶捕蚊燈999元超划算　誘蚊功力不怕考驗

英國「最強航母」部署亞洲　強生點名中國：我們相信國際法

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

社會熱門新聞

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

傳今日確診數「再創紀錄」！衛生局：今的確爆量

機車撞「短裙美腿女騎士」　網狂重播「關鍵露出瞬間」

苗栗民宅6人群聚打牌遭逮　罰緩6萬起跳

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

網留言「蔡英文確診」　刑事局：境外IP

即／無罩罰最重首例曝！台中大媽挨罰1.5萬

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

多人快篩陽性！北市救護員隸屬不同分隊

更多熱門

相關新聞

永和78歲翁死後確診案號曝驚人數字

永和78歲翁死後確診案號曝驚人數字

新冠疫情大爆發，截至21日全台確診人數3139人！新北市永和一名78歲的老翁21日在家突然失去心跳，送醫仍不治，新北市衛生局今上午證實為案3553號確診個案，且應為今日被公布的確診、死亡個案，2個數字也顯示今天確診人數恐會爆量，超過5/17日單確診333例，新北衛生局也證實個案爆量，並分析原因。

律師籲千萬別出門　貪玩恐賠上一整年　

律師籲千萬別出門　貪玩恐賠上一整年　

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

彰化不二坊人潮消失　以前排5hrs買蛋黃酥現在只要5秒

彰化不二坊人潮消失　以前排5hrs買蛋黃酥現在只要5秒

台東宣布不戴罩就開罰　歡迎民眾具名檢舉

台東宣布不戴罩就開罰　歡迎民眾具名檢舉

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳本土再爆量！侯友宜宣布：板橋、中和啟動強化三級

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

「台大五姬」資工彌：我沒什麼才藝！

喵出走3次！　鄰幫攔截留超暖紙條

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面