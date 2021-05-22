高雄男想衝台大醫院幫繳「確診正妹」醫藥費　一通電話破局

▲高雄市一名男子日前在網路上認識一名女子，不料女子竟用治療新冠肺炎積欠醫藥費為理由要求匯款，所幸男子前往派出所查證，員警告知這就是詐騙集團最新的手法，千萬不要上當受騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區一名男子日前在網路上認識一名女子，經過數日聊天後產生好感，不料女子竟用治療新冠肺炎積欠醫藥費為理由要求匯款，男子半信半疑前往派出所查證，員警聽聞後立刻說，這就是詐騙集團最新的手法，千萬不要上當受騙。

據了解，21日下午2點左右，一名68歲的周姓男子匆忙走進高雄市警察局三民一分局哈爾濱派出所內，指出自己日前在臉書上認識一名女子，經過數日聊天談心後產生好感，不料該女子自稱因新冠肺炎確診到台大醫院接受隔離治療目前已康復，但因醫藥費用未結清，無法解除隔離返家，甚至已有自殺的念頭出現。

周男聽聞女子遭遇後，心生憐憫急著要北上幫忙繳費，女子卻說現在新冠肺炎疫情嚴重，擔心會有危險要求用匯款方式比較安全，但周男依舊十分擔心女子情況，才前來派出所尋求警方協助並且希望能致電台大醫院詢問。

哈爾濱派出所員警聽完後，立即向周男表示這是最新的詐騙手法，並勸說他打消匯款念頭，還一邊搜尋相關新聞讓他查看，此時剛好女子撥打電話過來，警方順勢接通電話就立刻被掛斷，周男親眼看見這一幕才恍然大悟原來這根本就是一場騙局！

►「時間對我們來說完全沒用！」

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