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串門子燒烤1傳8「高市禁內用」　竟還有連鎖咖啡廳不聽話

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市苓雅分局22日上午由分局長梁東山及苓雅區公所區長率隊共同執行，針對轄區內文化中心附近餐飲業逐一進行檢視。（圖／記者吳世龍翻攝）
 

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻！為減少民眾用餐過程中的接觸及避免餐飲店內用群聚感染，高雄市政府於21日下午宣布，自22日起至28日餐飲業「全面停止內用」，改採外帶或外送服務，並須落實實聯制等防疫規定。

高雄市警察局苓雅分局22日上午由分局長梁東山及苓雅區公所陳進德區長率隊共同執行，針對轄區內文化中心附近餐飲業逐一進行檢視，包括業者是否已改採外帶外送服務、取消共食區及是否落實各項政府防疫措施，並針對尚未落實執行之業者進行勸導並要求改善。

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▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市苓雅分局22日上午由分局長梁東山及苓雅區公所區長率隊共同執行，針對轄區內文化中心附近餐飲業逐一進行檢視。（圖／記者吳世龍翻攝）

過程中發現知名連鎖咖啡廳路易莎及部分店家內仍設有座位區，勤務人員立即柔性勸導，並協助業者將座位區撤除以符合防疫規定。另外，在勤務執行過程中也請大型彩券行業者務必遵守社交距離規範，並勸導民眾勿聚集且要將口罩戴好，落實相關防疫措施。

由於左營區串門子燒烤餐廳發生1傳8群聚感染，因此市府針對餐飲業者防疫措施再升級，全面停止營業場所店內飲食，針對外送外帶也必須遵守實聯制，齊心合力共同團結抗疫，但仍有業者容留客人內用，防疫自主性顯然不足。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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