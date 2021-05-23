妻早上叫不醒！中和老翁「手腳冰冷」躺床亡　送醫採檢確診染疫

▲新北市中和老翁慢性病纏身，昨上午被發現陳屍在自家臥房。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和區興南路二段昨（22日）上午7時許傳出死亡案件，61歲的歐姓男子被發現陳屍在臥室床上，肢體已冰冷僵硬，歐男兒子見狀後急忙報警，並將其送往雙和醫院急救，無奈仍回天乏術，院方評估歐男已死亡約2至3小時。值得關注的是，歐男事後經採檢證實為新冠肺炎確診患者，且其罹患心臟病、糖尿病等多種慢性病，研判應是染疫發病後引發併發症而猝逝；目前家屬對其死因沒有意見。

警方調查，歐男妻子為喑啞人士，22日上午7時走進臥室準備叫醒丈夫，卻發現歐男怎麼搖也搖不醒，且手腳冰冷、僵硬，急忙喚來兒子查看；兒子一探鼻息後發現父親竟已無呼吸，嚇得急忙報警，並將父親送醫，但無奈歐男已經明顯死亡，院方初步研判，到院時死亡時間至少已有2、3小時以上。

雙和醫院事後依照規定對死者進行新冠肺炎採檢，發現其呈現陽性反應，且其本身就罹患心臟病、糖尿病等多種慢性疾病，初步勘驗遺體沒有外傷，研判應是染應病發後引起併發症而猝逝，死者家屬對於死因也無疑義，現遺體已發還辦理。目前死者家屬皆已進行自主健康管理，並配合採檢，全力防堵疫情。