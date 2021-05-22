高雄女無罩趴走超商！民眾傻眼報警　她嗆：我是什麼身份...白癡

記者吳世龍／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻！全國防疫警戒升為第三級，民眾外出及出入公眾營業場所須全程戴口罩。高雄市大寮區卻有一名婦人日前到超商購物，不但沒有戴口罩還大聲怒罵他人，警方獲報到場後將她帶回派出所，並依傳染病防治法第70條填製違規通知書，另就公然污辱函請地檢署偵辦。

▲高雄市大寮區一名婦人到超商購物，不但沒有戴口罩還大聲怒罵他人，警方獲報到場後將她帶回派出所，並依傳染病防治法第70條填製違規通知書。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，此事件發生於22日上午近9點30分左右，林園分局忠義派出所接獲民眾報案，指出位在大寮區內厝路一間超商內，有人未戴口罩並大聲吵鬧，立即派遣警網到場處置。

員警到場了解後，原來是一名54歲的陳姓婦人未戴口罩進入超商購買物品，店內其他的民眾看見她未戴口罩，好心上前勸說，但陳婦人不但不聽勸，還大聲污辱勸導民眾，甚至還說：「我是什麼身份還要罰錢，白癡喔…」，讓勸說的民眾聽了直搖頭，只好通報警方前來處理。

警方到場後，立刻將陳姓婦人帶回派出所，依照傳染病防治法第70條填製違規通知書，並將事發現場蒐證畫面移請主管機關裁罰，另就公然污辱函請地檢署偵辦。

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